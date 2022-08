Popa: Užasnuta sam tragedijom na Cetinju

Podgorica, (MINA) – Šefica Delegacije Evropske unije u Crnoj Gori Oana Kristina Popa uputila je saučešće porodicama stradalih u današnjoj pucnjavi na Cetinju, navodeći da je užasnuta tom strategijom.

“Užasnuta sam tragedijom na Cetinju. Moje najdublje saučešće porodicama i prijateljima nastradalih”, navela je Popa na Tviteru /Twitter/.

U pucnjavi koja se danas oko 16 sati dogodila u cetinjskom naselju Medovina, u blizini Vladinog doma, ubijeno je 11 osoba, dok je šest povrijeđeno.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS