Podignuta optužnica protiv policijskog službenika

Podgorica, (MINA) – Specijalno državno tužilaštvo (SDT) predalo je Specijalnom odjeljenju za suđenje za krivična djela organizovanog kriminala, korupcije, terorizma i ratnih zločina podgoričkog Višeg suda optužnicu protiv policijskog službenika Jugoslava Raičevića.

Portparol SDT-a Vukas Radonjić kazao je da je protiv J.R. optužnica predata za krivično djelo stvaranje kriminalne organizacije i produženo krivično djelo zloupotreba službenog položaja.

On je rekao da je, nakon izviđaja i istrage, utvrđeno da postoji osnovana sumnja da je okrivljeni u 2020. godini postao pripadnik kriminalne organizacije koju je organizovao D.Š, a koja je djelovala u Crnoj Gori, Srbiji i drugim državama Evrope.

Kako je naveo, sumnja se da je J.R, kao službenik Odsjeka za posebnu operativnu podršku, drugom članu organizacije, M.V., saopštavao lične podatke građana i druge do kojih je došao u vršenju ili u vezi sa vršenjem službe.

„Odnosno o službenim radnjama koje je policija preduzimala u odnosu na pripadnike njihove ali i u odnosu na pripadnike suprostavljene kriminalne organizacije, bez pravnog osnova i službene potrebe“, dodaje se u saopštenju.

Navodi se da je J.R. produžen pritvor.

„Protiv organizatora i pojedinih drugih pripadnika kriminalne organizacije za koju postoji osnovana sumnja i da je okrivljeni njen član, Javno tužilaštvo za organizovani kriminal Srbije je, u oktobru 2022. godine, podiglo optužnicu pred Specijalnim sudom u Beogradu, za više krivičnih djela“, naveo je Radonjić.

