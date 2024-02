Od posljedica povreda preminula jedna osoba, uhapšen osumnjičeni

Podgorica, (MINA) – Nikšićka policija uhapsila je S.R. (27) zbog sumnje da je teško povrijedio M.N. koji je od posljedica povreda preminuo u Kliničkom centru, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, S.R. je pripadnik ogranka jedne organizovane kriminalne grupe.

„Osumnjičeni S.R. je pripremao i pokušao da se da u bjekstvo, međutim, on je u ranim jutarnjim satima, uz adekvatne operativno taktičke mjere i radnje policijskih službenika, spriječen u toj namjeri i nakon izlaska iz objekta stanovanja, u neposrednoj blizini istog, uhapšen“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je osumnjičeni tom prilikom sa sobom nosio ruksak u kojem se nalazio pištolj sa okvirom i devet komada municije, dva okvira od pištolja i 65 komada municije.

Kod S.R. se, kako su dodali, nalazila i praškasta materija bijele boje za koju se sumnja da je kokain ukupne mase oko 360 grama, kao i tri vage za precizno mjerenje.

“Tako se S.R, osim krivičnog djela teška tjelesna povreda usljed koje je nastupila smrt oštećenog lica, sumnjiči i za krivično djelo nedozvoljeno držanje i nošenje oružja i eksplozivnih materija i krivično djelo neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet opojnih droga”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da je 9. februara nikišćka policija obaviještena od zaposlenih u Medicinskom centru Nikšić da se na ukazivanje ljekarske pomoći sa povredama glave u njihovim prostorijama nalazi M.N. i da je riječ o teškoj tjelesnoj povredi u vidu frakture medijalnog zida orbite sa dislokacijom.

„Tokom kriminalističke obrade oštećeni je naveo da je povredu zadobio padom u dvorištu svoje kuće, u koju izjavu su policijski službenici posumnjali i nastavili sa preduzimanjem daljih mjera i radnji na utvrđivanju okolnosti pod kojima je nastupila teška tjelesna povreda“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, nakon toga je kriminalistička policija u koordinaciji sa nadležnim državnim tužilaštvom preduzela niz mjera i radnji u cilju rasvjetljavanja svih okolnosti pod kojima je M.N. zadobio povrede.

Tom prilikom je sprovedena kriminalistička obrada, prikupljen veći broj obavještenja od građana, te izuzet i pregledan veći broj video nadzora sa lica mjesta.

Iz policije su kazali da su sve te aktivnosti rezultirale rasvjetljavanjem činjeničnog stanja predmetnog krivičnog djela, pa se došlo do sumnje da je S.R., nakon kraćeg verbalnog konflikta, oštećenom M.N. nanio tešku tjelesnu povredu u predjelu glave.

„S.R. je uhapšen zbog sumnje da je izvršio gore pomenuta krivična djela i uz krivičnu prijavu sproveden je na dalju nadležnost državnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici“, naveli su iz policije.

