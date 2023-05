Novinari da se zajednički izbore za svoja prava

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori ne može biti istinske slobode medija dok se novinari, zajednički i solidarno ne izbore za mnoge stvari koje se tiču profesije, plata, etike, uslova rada, ocijenio je predsjednik Komisije za praćenje postupanja nadležnih organa u istragama napada na novinare Mihailo Jovović.

On je, povodom Dana slobode medija, rekao da je posao države da obezbijedi novinarima da u najvećoj mogućoj mjeri rade posao bez straha od prijetnji, ugrožavanja sigurnosti, fizičkih napada, straha za život.

Jovović je ocijenio da država odavno ne radi svoj posao kako treba u slučajevima najtežih napada na novinare, uključujući ubistvo Duška Jovanovića prije 19 godina, pokušaje ubistva Olivere Lakić i Tufika Softića 2018. i 2007., kao ni u mnogim drugim „manje ozbiljnim“ napadima.

On je rekao da država ponekad posao nije radila uopšte, a da ga je nekad radila protiv interesa pravde i napadnutih novinara.

“Komisija će uskoro napuniti deset godina, njen rad na „istraživanju istražitelja“ uvijek je najviše zavisio od raspoloženja policije i tužilaštva za saradnju, koje se kretalo od otvorene opstrukcije u dostavljanju dokumenata, do potpune kooperatvnosti tokom dijela mandata prethodne v.d. vrhovne državne tužiteljke”, kazao je Jovović.

Kako je naveo, Komisija trenutno čeka odgovore na mnoge zahtjeve za dokumentacijom, od kojih su neke uputili i prije nekoliko mjeseci.

“Veliki broj konkretnih preporuka u konkretnim slučajevima još od osnivanja Komisije nije uvažen, odnosno nemamo povratne informacije da li su uopšte i razmatrane. One povratne informacije koje imamo, uglavnom nisu ohrabrujuće”, rekao je Jovović.

On je kazao da se i dalje ćuti na opšte preporuke Komisije, da tužilaštvo i policija iskoriste zakonske mogućnosti u istragama, uključujući detaljno preispitivanje svih istraga koje dugo traju ili su nedjelotvorne, oduzimanje predmeta tužilaštvima i tužiocima u tim istragama, kao i utvrđivanje odgovornosti tužilaca i policajaca koji su ih zaduživali.

Jovović smatra da sigurnom okruženju za rad novinara ne doprinose ni negativni komentari političara i državnih funkcionera na račun medija i novinara čija im se uređivačka politika ne dopada, kada prevazilaze javnu kritiku te uređivačke politike, koju novinari i mediji moraju trpjeti i po svom Kodeksu.

On je ocijenio da je današnji sastanak kod premijera Dritana Abazovića i postignuti načelni dogovori bude nadu da će stvari krenuti sa mrtve tačke, i to ne samo u istrazi ubistva Jovanovića, već i u svim nerazriješenim slučajevima napada na novinare.

“Nadu budi i relativno mali broj napada posljednjih mjeseci, iako je i jedan previše. To mi govori da su povećane tenzije u društvu jedan od glavnih uzroka napada na novinare, izuzimajući napade na novinare koji pišu o organizovanom kriminalu i korupciji”, ocijenio je Jovović.

On je svim novinarima čestitao Dan slobode medija, uz želju da uskoro ne bude potrebe za radom Komisije.

