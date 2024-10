Nova oprema za Vojsku Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Vojska Crne Gore dobila je novu vježbovno-terensku uniformu, saopšteno je iz Ministarstva odbrane.

Navodi se da je opremu dizajnirala i proizvela renomirana italijanska kompanija Bereta.

„Urađena je prema najvišim standardima, sa posebnim naglaskom na izdržljivost u različitim terenskim uslovima, ergonomiju i udobnost“, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, optema je napravljena od napredne tkaninr koja omogućava optimalnu ventilaciju, otpornost na habanje, a uz to je prilagođena nošenju dodatne opreme.

„Ministarstvo odbrane i Vojska Crne Gore nastavljaju s planovima modernizacije u skladu sa strateškim ciljevima i potrebama, kako bi osigurala najbolje moguće uslove za svoje pripadnike“, zaključuje se u saopštenju.

