Neophodna veća zastupljenost manjina u izvršnoj vlasti

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori je neohodno povećati zastupljenost manjina u pravosudnim institucijama i izvršnoj vlasti, pokazalo je istraživanje Inicijative mladih za ljudska prava (YIHR).

Iz YIHR su objasnili da je istraživanje o stepenu primjene međunarodnih standarda u oblasti manjinskih prava urađeno prethodnih šest mjeseci.

“Izvještaj je zasnovan na praćenju rada institucija na državnom i lokalnom novou u pogledu primjene zakonskih i međunarodnih standarda zaštite prava manjinskih naroda i manjinskih nacionalnih zajednica“, navodi se u saopštenju.

Dodaje se da je da Istraživanje urađeno sa ciljem identifikovanja dobrih praksi, ali i izazova u kontekstu zaštite prava manjina u smislu građanskog i multikulturalnog društva u Crnoj Gori.

U izvještaju YIHR se navodi da su prava manjinskih naroda i drugih manjinskih nacionalnih zajednica u Crnoj Gori garantovana Ustavom, zakonima i ostalim propisima donijetim u skladu sa Ustavom i međunarodnim dokumentima u oblasti zaštite ljudskih prava i sloboda, ali da je obim Ustavom garantovanih prava u praksi ograničen.

“I dalje postoje nedostaci u pogledu autentične zastupljenosti manjina u Skupštini Crne Gore i predstavničkim tijelima na lokalnom nivou, kao i u javnim službama i u organima čiji su osnivači država i lokalne samouprave”, navodi se u izvještaju.

Iz YIHR su dodali da se ti nedostaci najviše ogledaju u niskom stepenu zastupljenosti manjina na političkom nivou, uglavnom na pozicijama koje su od manjeg značaja, a što se odražava na njihovo neadekvatno učešće u donošenju odluka i vršenju poslova od javnog interesa.

Kako se navodi, kandidati za članstvo u nacionalnim savjetima manjina treba da se biraju na osnovu unutrašnjih demokratskih procesa koji omogućavaju adekvatno učešće pripadnika manjina u procesima koji se njih tiču.

“Neophodna su poboljšanja u pogledu nivoa zastupljenosti manjina u radu pravosudnih institucija, Ministarstvu unutrašnjih poslova, Ministarstvu vanjskih poslova i ostalim značajnim ministarstvima”, ističe se u izvještaju.

Iz YIHR su naveli da se uloga i položaj nacionalnih savjeta unapređuju, kao i finansijski okvir za njihovo djelovanje, ali je suštinsko učešće i konsultovanje savjeta u donošenju odluka od značaja za manjine i dalje ograničeno.

Navodi se da je potrebno ustanoviti pravila za izbor predstavnika po teritorijalnom principu, da iz svake opštine gdje živi značajan broj konkretnog naroda bude zastupljen adekvatan broj predstavnika.

U izvještaju se ističe da je pored statusnog, neophodno i kadrovsko i finansijsko jačanje nacionalnih savjeta.

„Nalazi i preporuke se temelje na rezultatima analize normativnog okvira za zaštitu prava manjinskih naroda i manjinskih zajednica u Crnoj Gori, u odnosu na postavljene standarde, kao i prema podacima i komentarima dobijenim od strane lokalnih samouprava, nacionalnih savjeta, medija i nevladihih organizacija“, rekli su iz YIHR.

Oni su kazali da su prilikom izrade izvještaja korišćene informacije o zastupljenosti pripadnika manjinskih naroda i drugih manjinskih zajednica u državnim i organima lokalne samouprave kao i organa čiji je osnivač država.

Istraživanje je urađen u okviru projekta „Monitoring primjene međunarodnih standarda u oblasti manjinskih prava u Crnoj Gori“ koji je podržalo Ministarstvo za ljudskih i manjinskih prava.

