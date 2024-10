Najmanje 18 poginulih u poplavama

Sarajevo, (MINA) – Najmanje 18 osoba poginulo je u poplavama u Bosni i Hercegovini, a desatine se vode kao nestale.

Najteža situacija je u opštinama Jablanica, Konjic, Kiseljak, Fojnica, Kreševo i Drvar.

Kako prenosi Radio Televizija BiH, povlačenjem dijela vode i uklanjanjem prvog sloja nakupljenog materijala, mulja i kamenja, od jutros na vidjelo izlaze razmjere katastrofe.

Aktivirana su brojna klizišta koja su ostavila su pustoš i nanijela nemjerljivu štetu.

Iz Vlade hercegovačko-neretvanskog kantona (HNK) kazali su da je na tom području poginulo najmanje 15 osoba, od toga 13 u Jablanici, a dvije u Buturević Polju, na području Konjica.

“Prema službenim podacima iz Ministarstva unutrašnjih poslova HNK, broj smrtno stradalih osoba na poplavom pogođenom prostoru HNK s današnjim je danom porastao na 15 mrtvih”, saopštili su iz Vlade HNK.

Kako su rekli, spasioci su, pretražujući terene Konjica i Jablanice, pronašli još dva beživotna tijela, jedno u Buturović Polju, a drugo na području Donje Jablanice.

