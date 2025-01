Na Cetinju 12 minuta šutnje za 12 žrtava masakra

Podgorica, (MINA) – Više stotina građana okupilo se večeras kod spomenika Lovćenska vila na Cetinju kako bi odali počast žrtvama nedavnog masakra koji se dogodio u Prijestonici.

Cetinjanin Aco Martinović ubio je 1. januara 12 svojih sugrađana, među kojima i dvoje djece, nakon čega je izvršio samoubistvo.

Građani su večeras, sa 12 minuta šutnje, odali počast ubijenima i zapalili svijeće, a drugovi stradalih dječaka, četrnaestogodišnjeg Vukana i devetogodišnjeg Jovana Vuletića, organizovali su bakljadu u njihovu čast.

Okupljanje je organizovala neformalna grupa studenata „Kamo sjutra?“, a za 19 sati i 30 minuta zakazan je protest u Podgorici sa kojeg će, kako je najavljeno, biti zatražene ostavke ministra unutrašnjih poslova Danila Šaranovića i potpredsjednika Vlade Alekse Bečića.

