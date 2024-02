MPNI: Nastava se ne sprovodi u 32 osnovne i šest srednjih škola

Podgorica, (MINA) – U Crnoj Gori nastava se potpuno ili djelimično realizuje u 104 osnovne škole, a u 32 se ne sprovodi, saopštili su iz Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija (MPNI).

Prosvjetni radnici u Crnoj Gori počeli su danas štrajk, nakon što nije postignut dogovor između Sindikata prosvjete i Ministarstva prosvjete, nauke i inovacija o povećanju zarada.

Iz MPNI su kazali da im je informacije dostavilo 136 državnih osnovnih škola, od ukupno 163.

„Nastava se realizuje u 104 škole (od čega u 76 u punom kapacitetu, dok u 28 djelimično), a nastava se ne odvija u 32 osnovne škole“, kaže se u saopštenju.

Navodi se da od 44 srednje škole od kojih je MPNI dobilo infomacije, od ukupno 50 škola na nivou Crne Gore, 38 realizuje nastavu, od čega 24 u punom kapacitetu, a 14 djelimično.

Ističe se da se u šest srednjih škola ne sprovodi nastavni proces.

Iz MPNI su kazali da od 13 državnih muzičkih škola imaju informacije o osam, od kojih se u četiri ustanove rad odvija redovno, a u dvije djelimično, dok se nastava ne odvija u dvije ustanove.

„Od 22 predškolske ustanove na nivou Crne Gore, MPNI ima informacije o 19 ustanova od kojih se u 15 predškolskih ustanova rad odvija redovno, dok se djelimično rad realizuje u četiri ustanove“, rekli su iz MPNI.

Iz tog Vladinog resora su istakli da učenički i studentski domovi i resursni centri rade redovno.

„Prema navedenim podacima, koji su trenutno dostupni MPNI, jasno je da informacija koju je u medijima danas plasirao predsjednik Sindikata prosvjete Crne Gore o 160 škola koje su obustavile nastavni proces, ne odgovara stvarnoj situaciji na terenu“, navodi se u saopštenju.

Iz MPNI su poručili da će uložiti sve napore da se što prije uspostavi redovni nastavni proces u svim obrazovno-vaspitnim ustanovama.

„U isto vrijeme, zahvalni smo svim direktorima koji su organizovali nastavu u svojim školama i svim prosvjetnim radnicima kojima je, uprkos svemu, interes djece na prvom mjestu“, zaključuje se u saopštenju.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS