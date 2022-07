Motociklista zadobio povrede opasne po život

Podgorica, (MINA) – Motociklista N.G. (34) iz Tivta zadobio je povrede opasne po život u saobraćajnoj nesreći na putu Tivat – Budva.

Iz OKC-a Uprave policije su kazali da je do nesreće došlo u 19 sati i 30 minuta u naselju Lovanja.

“Teške tjelesne povrede opasne po život zadobio je motociklista N.G. iz Tivta”, rekli su iz OKC-a.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS