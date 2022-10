Montenegro prajd danas u Podgorici

Podgorica, (MINA) – Deseti Montenegro Prajd biće organizovan danas u Podgorici pod sloganom „Nema više ali“.

Okupljanje će početi u 15 sati na Trgu nezavisnosti odakle će krenuti povorka.

Povorka će zatim prošetati u pravcu Ulice slobode, bulevarima Svetog Petra Cetinjskog i Stanka Dragojevića, Bokeškom, Zlatarskom, Ulicom Marka Miljanova, te Novaka Miloševa, opet nazad do Trga.

Iz Uprave policije su kazali da će snimati to javno okupljanje od deset do 19 sati.

Kako su najavili, zbog održavanja povorke ponosa od 11 sati biće zatvoren Bulevar Svetog Petra Cetinjskog, dio od raskrsnice ulice Marka Miljanova do raskrsnice ulice Jovana Tomaševića, kao i Bulevar Stanka Dragojevića.

Biće zatvorene i ulice Slobode, Miljana Vukova, Novaka Miloševa, Balšića, Hercegovačka, Trg Balšića, Vučedolska i Karađorđeva ulica.

Iz Uprave policije su poručili da će preduzeti sve mjere neophodne za bezbjedno odvijanje okupljanja.

Vladu će na Montenegro Prajdu predstavljati ministri ljudskih i manjinskih prava, ekologije, prostornog planiranja i urbanizma i ekonomskog razvoja i turizma, Fatmir Đeka, Ana Novaković Đurović i Goran Đurović.

