Milatović: Nadležni da u potpunosti riješe ubistvo Jovanovića

Podgorica, (MINA) – Crnogorski predsjednik Jakov Milatović zatražio je od nadležnih da potpuno rasvijetle ubistvo glavnog i odgovornog urednika lista Dan Duška Jovanovića.

Milatović je položio vijenac na mjestu na kome je prije 19 godina ubijen Jovanović.

Milatović je rekao da je Jovanović bio borac za slobodnu riječ, demokratiju, za bolju Crnu Goru.

“Nažalost, njegovo ubistvo je mučan dio naše prošlosti i danas želim da odavde, u ime građana, zahtijevam od nadležnih organa potpuno rasvetljavanje ovog slučaja”, kazao je Milatović novinarima.

On je rekao da se to duguje Jovanoviću, slobodnim novinarima koji su u prethodnih 30 godina, za vrijeme, kako je naveo, nedemokratskog režima u Crnoj Gori, nosili baklju slobode i slobodne riječi.

“Građani očekuju apsolutno otkrivanje nalogodavaca ubistva Jovanovića i rasvetljavanje kompletnog slučaja. Nadam se da ćemo ubrzo dobiti takav rezultat”, istakao je Milatović.

On je kazao da se nada se da se više nikada neće ponoviti ono što se desilo Jovanoviću.

Milatović je, odgovarajući na pitanje novinara, kazao da u prethodnih 19 godina Crna Gora nije imala predsjednika koji predstavlja građane i koji je morao doći na mjesto ubistva Jovanovića.

“Ostavljam građanima da sude o tome i nadležnim organima da raščivijaju ovaj slučaj jer to je ono što svi građani i ja kao predsjednik očekujemo”, poručio je Milatović.

On rekao da je apsolutno neprihvatljivo bilo šta drugo osim kompletne istine u vezi sa ubistvom Jovanovića.

“Kao rezultat te istine da svi oni koji su učestvovali u ovom gnusnom činu budu kažnjeni. Jedino tako ćemo se odužiti Jovanoviću, njegovoj porodici, pravdi u Crnoj Gori i svim slobodnim novinarima”, zaključio je Milatović.

