Medojević da uputi javno izvinjenje Lajčaku

Podgorica, (MINA) – Lider Pokreta za promjene Nebojša Medojević suočiće se sa pravnim posljedicama ukoliko se javno ne izvini specijalnom izaslaniku Evropske unije Miroslavu Lajčaku zbog neosnovanih optužbi, kazali su iz kancelarije Lajčaka.

Medojević je, u izjavi koju su prenijeli pojedini mediji iz Crne Gore i regiona, optužio Lajčaka da je omogućio “logističku podršku narko kartelu Demokratske partije socijalista”.

Iz kancelarije Lajčaka su u izjavi dostavljenoj agenciji MINA naveli da su pročitali Medojevićevu izjavu u kojoj iznosi neosnovane optužbe.

“Očekujemo da Medojević odmah uputi javno izvinjenje, ili će se suočiti sa pravnim posljedicama”, poručili su iz kancelarije Lajčaka.

