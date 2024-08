Hemikalije opasne po zdravlje ulivaju se u Bojanu

Podgorica, (MINA) – U rijeku Bojanu se, osim otpadnih voda iz Albanije, ulivaju i hemikalije iz fabrike iz susjedne države, koje su opasne po zdravlje, saopštio je ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić.

On je rekao da, prema tvrdnjama lokalnih ribara, nijesu toliki problem otpadne vode, već hemikalije koje se izlivaju iz fabrike koja se nalazi u mjestu Juarez.

„One veoma štete životnoj sredini, čak su opasne i ugrožavaju ljude, koliko smo informisani, mada ćemo mi imati uvid u konačan hemijski nalaz”, kazao je za Ćulafić za Televiziju Crne Gore.

On je naveo da se radi o hemikalijama koje izazivaju razne kožne bolesti, otežano disanje i tamo se, kako je naveo, ne smije prilaziti bez asistencije policije.

Ćulafić je kazao da je o svemu obavijestio ministra unutrašnjih poslova, kao i da će ubrzo stupiti u komunikaciju i sa nadležnima iz Albanije kako bi probem što prije bio riješen.

„Potrudiću se koliko je danas, eventualno sjutra, da stupim u kontakt sa kolegama iz susjedne države i računam da ćemo na bazi sastanaka, razgovora i dijaloga uspjeti da pronađemo neko efikasno rješenje”, istakao je Ćulafić.

