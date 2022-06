Epidemijske mjere uticale na povećanje upotrebe kanabisa

Podgorica, (MINA) – Mjere zaključavanja ili druge restrikcije u periodu pandemije koronavirusa su imale najznačajniji uticaj na povećanje upotrebe kanabisa i smanjenja upotrebe ekstazija, pokazalo je istraživanje Evropskog centra za praćenje droga i zavisnosti o drogama (EMCDDA).

To je saopšteno iz Instituta za javno zdravlje (IJZ) Crne Gore povodom 26. juna, Međunarodnog dana borbe protiv zloupotrebe droga i ilegalne trgovine.

“Tema ove godine je „Rješavanje izazova droga u zdravstvenim i humanitarnim krizama”, kako bi se ojačala akcija i saradnja u postizanju svijeta bez zloupotrebe droga”, rekli su iz IJZ-a.

Kako su naveli, EMCDDA je 2016. započeo pilot projekat Evropsko internet istraživanje o drogama (EWSD) kako bi razvili sistem i kapacitete za prikupljanje podataka o zastupljenosti droga, obrascima upotrebe i promjenama koje ih prate.

“Ovo nije od vrijednosti samo za EMCDDA, već i za Reitox kontakt tačke i druge nacionalne partnere, omogućavajući im da brzo i po niskoj cijeni dobiju vrijedne informacije za razvoj politike o drogama na nacionalnom nivou”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, u EWSD prošle godine EMCDDA je sarađivao sa partnerima iz 30 zemalja, a u tom krugu istraživanja prvi put su učestvovale partnerske agencije sa Zapadnog Balkana i područja Evropske politike susjedstva kroz projekat Instrumenta za pretpristupnu pomoć (IPA7) i projekat EU4Monitoring Drugs (EU4MD).

Izvještaj je dostupan na sajtu EMCDDA: https://www.emcdda.europa.eu/publications/data-fact-sheets/european-websurvey-drugs-2021-top-level-findings-eu-21-switzerland_en

“Ključni nalazi pokazuju da su u periodu COVID-19 pandemije mjere zaključavanja ili druge restrikcije imale najznačajniji uticaj na upotrebu kanabisa (povećana upotreba) i ekstazija/MDMA-e (smanjena upotreba)”, rekli su iz IJZ-a.

Na sajtu EMCDDA se navodi da je 42 odsto ispitanika kazalo da koristi ekstazi u manjoj mjeri, dok je njih 33 odsto prijavilo smanjenu upotrebu kokaina.

Iako je uzorak konzumenata heroina bio mali, značajan udio tih ispitanika prijavio je povećanu upotrebu heroina tokom pandemije.

Iz IJZ-a su kazali da se drugi izvještaj koji je proizašao iz tog istraživanja odnosi na zemlje Zapadnog Balkana.

Kako su dodali, podaci predstavljeni u tom izvještaju obuhvataju pet zemalja kandidata i potencijalnih kandidata koje su učestvovale u ovom internet istraživanju o drogama, sa 2.174 ispitanika iz Albanije, Crne Gore, sa Kosova, Sjeverne Makedonije i Srbije, koji su prijavili upotrebu barem jedne nelegalne droge makar jednom u posljednjih 12 mjeseci prije provođenja istraživanja.

Iz IJZ-a su kazali da su, u tom periodu, u mnogim evropskim zemljama na snazi bile mjere zaključavanja ili druge restrikcije povezane sa COVID-19 pandemijom.

Oni su najavili da će nacionalni izvještaj istraživanja za Crnu Goru biti dostupan na njihovom sajtu.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS