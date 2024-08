Ćulafić: Solana je prioritet Ministarstva

Podgorica, (MINA) – Rješavanja problema u formiranju adekvatne upravljačke strukture ulcinjskom Solanom biće na mjestu prioritetnih aktivnosti Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera, poručio je resorni ministar Damjan Ćulafić.

Iz Ministarstva je saopšteno da je Ćulafić boravio danas u radnoj posjeti Ulcinju, gdje je obišao ključne ekološke lokacije – Solanu Ulcinj, Valdanos i Adu Bojanu.

“Ćulafić je na sastanku sa predsjednikom Opštine Ulcinj, Gencijem Nimanbeguom, izrazio otvorenost za rješavanje problema i izazova sa kojima se opština suočava, naglašavajući spremnost Ministarstva da pruži podršku u okviru svojih nadležnosti”, navodi se u saopštenju.

U vezi sa ulcinjskom Solanom, Ćulafić je istakao da će pitanje rješavanja problema u formiranju adekvatne upravljačke strukture tim zaštićenim područjem u narednom periodu biti na mjestu prioritetnih aktivnosti Ministarstva.

“Obzirom na visok nivo razumijevanja važnosti rješavanja ovog pitanja sa obje strane, iskazao je optimizam ka postizanju dugo očekivanog cilja, koji će ujedno doprinijeti i rješavanju problema Port Milena”, navodi se u saopštenju.

Kada su u pitanju otpadne vode na Adi Bojani, Ćulafić je, kako je saopšteno, informisao prisutne da su službenici Agencije za zaštitu životne sredine prije dva dana održali sastanak sa kolegama iz Albanije u vezi sa tim.

“Danas smo sa lica mjesta kontaktirali Agenciju za zaštitu životne sredine Albanije i direktora Postrojenja za prečišćavanje otpadnih voda. Rečeno nam je da se uzimaju svakodnevno uzorci i da su rezultati pokazali da je voda u dozvoljenim granicama”, rekao je Ćulafić.

On je dodao da će po tom pitanju, ali i po mnogim drugim važnim, početkom narednog mjeseca biti organizovan sastanak sa albanskom ministarkom.

Iz Ministarstva su rekli da je tokom sastanka bilo riječi i o problemu otpadnih voda iz kućica i restorana na Adi Bojani, a da je kao jedno od rješenja razmatrana ugradnja sistema za prečišćavanje tih voda.

Navodi se da je Valdanos, kao potencijalno zaštićeno prirodno dobro, bio tema sastanka, pri čemu su razmatrane dalje aktivnosti u okviru ovog vrijednog područja, sa ciljem njegove održive valorizacije uz poštovanje kriterijuma zaštite životne sredine.

Ćulafić je rekao da će po svim pitanjima, biti partneri u postizanju dogovora, posebno zbog iskazane spremnosti opštine i njenog predsjednika.

“Ono što mogu da obećam je da ćemo uložiti napore da minimiziramo ekološke incidente, jer ne mogu garantovati da ih neće biti”, zaključio je Ćulafić.

