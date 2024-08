Crnogorski državljanin izručen iz Španije

Podgorica, (MINA) – Crnogorski državljanin L.R. izručen je Crnoj Gori iz Španije, zbog izdržavanje kazne zatvora od četiri godine, na koju je osuđen zbog krivičnog djela neovlašćena proizvodnja, držanje i stavljanje u promet droga, saopšteno je iz Uprave policije.

Kako se navodi, izručenje L.R. realizovali su sinoć službenici Interpol-a Podgorica.

„L.R. je izručen Crnoj Gori zbog izdržavanja kazne zatvora na koju je osuđen presudom Višeg suda u Bijelom Polju 2018. godine“, kaže se u saopštenju.

Iz policije su kazali da je on bio uhapšen u Španiji 23. februara ove godine, na osnovu zajednički sprovedenih aktivnosti FAST tima Uprave policije Crne Gore sa FAST timovima Srbije i Španije.

