Članstvo u EU podržava skoro 80 odsto građana

(Podgorica, MINA) – Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) podržava skoro 80 odsto građana, pokazalo je najnovije istraživanje agencije DeFacto.

Kako je saopšteno iz Delegacije EU u Podgorici, članstvo Crne Gore u Uniji snažno podržava 50,2 odsto građana, a 27,6 je “donekle za pristupanje”.

Prema istraživanju, na hipotetičkom referendumu o članstvu, 80 odsto onih koji bi izašli na glasanje – glasalo bi za ulazak u EU.

Navodi se da se EU i dalje doživljava kao najvažniji politički i ekonomski partner i finansijski donator Crne Gore, dok je Delegacija EU među tri institucije koje uživaju naveće povjerenje građana.

Istraživanje je pokazalo da građani većinski nijesu zadovoljni brzinom kojom država pristupa EU.

Drugi put od mjerenja tog indikatora, 54,7 odsto ljudi vjeruje da je tempo više spor nego brz.

Ambasadorka EU Oana Kristina Popa je, komentarišući rezultate istraživanja, kazala da ono jasno govori da su u teškim vremenima građani još posvećeniji svojoj evropskoj budućnosti.

“Ali poruka građana je i jasan poziv na hitnu akciju – da Crna Gora nema više vremena za gubljenje i da je sada vrijeme da se osigura evropska budućnost zemlje,“ kazala je Popa.

Ona je naglasila da EU tu poruku čuje jasno i glasno, i izrazila nadu da će poruku građana čuti i crnogorski politički akteri koji imaju moć da preduzmu potrebne aktivnosti i pokrenu neophodne reforme.

„Sada je vrijeme da svi proevropski akteri svoje riječi potkrijepe konkretnim djelima, postignu široki politički konsenzus i ispune obećanje o evropskoj budućnosti dato građanima. Ponašati se proevropski znači raditi zajedno u cilju javnog dobra, iznad političkih i ideoloških opredjeljenja,“ rekla je Popa.

Olivera Komar iz agencije DeFacto kazala je da podrška pristupanju Crne Gore EU i dalje ostaje jedini konsenzus u visokopolarizovanom crnogorskom društvu.

“Dodatno, velika većina građana smatra i da bi članstvo Crne Gore u EU koristilo regionalnoj saradnji na Zapadnom Balkanu. Time građanke i građani šalju jasnu poruku političkim elitama o tome šta bi trebalo da bude pravac crnogorske politike, i u kakvom društvu žele da žive”, kazala je Komar.

Istraživanje javnog mnjenja sprovedeno je za potrebe Delegacije EU u Crnoj Gori, na reprezentativnom uzorku od 1.005 ispitanika, u periodu od 28. oktobra do 14. novembra.

