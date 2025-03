Božović: Usaglašeno pismo Venecijanskoj komisiji

Podgorica, (MINA) – Tekst pisma u kojem se traži mišljenje Venecijanske komisije (VK) povodom prestanka funkcije sutkinje Ustavnog suda Dragane Đuranović je usaglašen, saopštio je ministar pravde Bojan Božović, navodeći da će pismo biti poslato sjutra.

Božović je na Fejsbuku /Facebook/ naveo da očekuju da će VK mišljenje donijeti po hitnoj proceduri.

On je kazao da je usaglašeno da se odvojena pitanja postave u ime parlamentarne većine i opozicije.

U ime parlamentarne većine pitanje će biti da li u slučaju nespornog nastupanja razloga za prestanak funkcije zbog ispunjenosti uslova za starosnu penziju, shodno članu 154 stav 1 Ustava, sudiji Ustavnog suda prestaje funkcija i onda kada taj sud ne utvrdi očiglednu ispunjenost uslova za prestanak funkcije na sjednici te sudske instance.

„Da li je utvrđivanje razloga za prestanak funkcije na sjednici Ustavnog suda samo deklarativnog karaktera“, dodaje se u pitanju.

VK će biti pitana i da li je Ustavni odbor djelovao van okvira svojih nadležnosti, kada je na osnovu dopisa predsjednice Ustavnog suda, kao odgovora na upit o godinama života i staža svih sudija, usvojio zaključak da su u slučaju sudije Đuranović nastupili razlozi za prestanak funkcije zbog ispunjenja uslova za starosnu penziju.

Božović je zahvalio premijeru Milojku Spajiću i parlamentarnoj većini, ambasadoru Evropske unije (EU) Johanu Satleru i Delegaciji EU, kao i predstavniku opozicije Milošu Vukčeviću i ostalim kolegama iz opozicije na konstruktivnom pristupu i saradnji.

„Uz tekst pisma ćemo priložiti i predlog našeg pitanja. Pismo će sjutra, nakon zvaničnog prevoda, diplomatskim putem, biti proslijeđeno Venecijanskoj komisiji“, naveo je Božović.

