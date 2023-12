Agenciji MINA povelja za doprinos razvoju institucije Zaštitnika

Podgorica, (MINA) – Agenciji MINA danas je dodijeljena povelja za doprinos izgradnji i razvoju institucije Zaštitnika ljudskih prava i sloboda.

To priznanje uručeno je na svečanosti povodom obilježavanja 20 godina od osnivanja institucije Zaštitnika.

Povelja je uručena izvršnom direktoru agencije MINA Jaši Jovićeviću.

Agenciji MINA priznanje je dodijeljeno za uspješnu saradnju i doprinos izgradnji i razvoju institucije Zaštitnika, kao i promociji i zaštiti ljudskih prava u dužem vremenskom periodu.

