Adžić: Identifikovane gotovo sve osobe koje su kopale tunel

Podgorica, (MINA) – Gotovo sve osobe koje su učestvovale u kopanju tunela ispod zgrade Višeg suda identifikovane su, ali je važnije ko su nalogodavci, kazao je ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić.

On je, u emisiji Naglas na Televiziji Crne Gore, rekao da je kopanje tunela i provala u depo Višeg suda jedan od najvećih udara na institucije sistema.

“Ali čudno je da se čudimo da u Crnoj Gori postoje ovakve stvari, kada znamo da su na čelu sudstva bili ljudi koji su organizovali kriminalne grupe, kada znamo da unutar Uprave policije imamo dio službenika koji je učestvovao u kriminalnim aktivnostima”, kazao je Adžić, prenosi portal RTCG.

On je naveo da će i u narednim godinama biti pokušaja narušavanja institucija.

“Sada se mafija posredstvom ljudi koji su ostali u tim institucijama pokušava spasiti. Jako sam zadovoljan dosadašnjim tokom istrage. Upravo izvještavanje medija je otežalo da dođemo do osoba koje su počinioci djela, i negdje na neki način sugerisalo tim osobama da imamo podatke o njima”, naveo je Adžić.

Kako je rekao, identifikovane su osobe koje su učestvovale u kopanju tunela i još čekaju potvrdu od država iz kojih su te osobe.

“Izuzet je značajan broj DNK materijala, telefonski brojevi i video zapisi”, rekao je Adžić.

On je naglasio da je sve bilo dobro isplanirano, da se je sve poklopilo sa izvođenjem građevinskih radova, i sa velikim brojem drugih stvari koje ne mogu biti slučajne.

Kako je dodao, pitanje je kako je neko uspio da iznajmi zgrad u blizini tih zgrada.

Adžić je rekao da je u tom periodu nekoliko desetina građana radilo na sudu.

“Ništa nije bilo neobično da se čuju vibracije, i upotreba alata, i vidjeli ste da ni ljudi koji provode vrijeme u ugostiteljskim objektima ništa nijesu primijetili”, istakao je Adžić i rekao da je riječ o dobro isplaniranoj akciji.

On je kazao da je saglasan da se djelo prekvalifikuje, navodeći da se mogu naći i elementi napada na ustavno uređenje i nacionalne bezbjednosti Crne Gore.

Bivši predsjednik Odbora za bezbjednost i odbranu Milan Knežević ocijenio da je da je predsjednik Višeg suda Boris Savić trebalo da podnese ostavku, pa da se sastane Sudski savjet, da vijeća nešto o tome.

“Savić je zbog objektivne odgovornosti trebalo da podnese ostavku”, naveo je Knežević.

On je istakao da ovaj slučaj treba da bude nadležnost Specijalnog, a ne Osnovnog državnog tužilaštva, jer je očigledno da je riječ o organizovanoj kriminalnoj grupi.

Knežević je rekao da se u sud ne može ući bez prolaska kroz skener, nema upotrebe telefona i to, kako je dodao, znači da je neko iz suda bio u depou i davao logističku pomoć kopačima.

“U ovom trenutku je jasno da je ovo sprega organizovane kriminalne grupe sa nekim ljudima u Višem sudu”, istakao je Knežević.

On je kazao da su prvo vjerovatno kontaminirale dokaze dvije službenice koje su i pronašle tunel.

“Bez organizacije i saradnje sa nekim iz Višeg suda ovo nije moglo da se odradi. Neka se uradi hronologija, ko je i kad ulazio, ko je upisan i ko je na video snimcima”, naveo je Knežević.

Bivši član Odbora za bezbjednost i odbranu Predrag Bošković rekao je da je slučaj sa depoom Višeg suda rezultat neznanja i neodgovornosti Agencije za nacionalnu bezbjednost (ANB).

On je kazao da se ne bi usaglasio da ima odgovornosti Savića, osim u dijelu gdje je u javnost izašao sa “dvije nespretne izjave”.

Bošković smatra i da ne mogu biti mediji krivi za kompromitovanje istrage, budući da su im, kako je kazao, sve informacije dostavljale službe bezbjednosti.

On je istakao da je bilo neophodno da ostavke podnesu Adžić i šef ANB-a Boris Milić.

Kako je naveo, koliko god ko imao kritike na račun vladavine DPS-a, ta partija je imala čast i moralnu odgovornost.

“Mi smo na čelnim funckijama imali ljude od integriteta i morala, i direktor ANB-a i MUP-a imaju objektivnu odgovornost da podnesu ostavke”, rekao je Bošković.

Bivši savjetnik za bezbjednost predsjednika Vlade Miodrag Laković istakao je da depo nije bio pod elektronskim nadzorom, što znači da je sistem potpuno nezaštićen.

“Imate situaciju da neko u sudu drži sudove od depoa, pa imate situaciju da neko daje nekom te ključeve i da se ulazi u depo. Sve to mora biti pod video nadzorom”, istakao je Laković.

On je naglasio da istraga ima međunarodni karakter, i da hapšenja vjerovatno zavise od međunarodne saradnje.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS