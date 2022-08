Abazović: Crna Gora izgubila mnogo

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je danas izgubila mnogo, i biće teško vratiti se u društvenu normalu, kazao je premijer Dritan Abazović nakon obilaska povrijeđenih u današnjoj pucnjavi na Cetinju.

Abazović je rekao da policajac, koji je ranjen u pucnjavi, ima lakše povrede.

„To je naša informacija. Nadamo se da će biti sve u redu“, kazao je Abazović novinarima ispred cetinjske bolnice „Danilo I“.

On je podsjetio da su obišli i povrijeđene u Kliničkom centru Crne Gore.

„Šta reći u ovom trenutku? Crna Gora je izgubila mnogo. Biće teško se vratiti u društvenu normalu“, rekao je Abazović.

Ministar unutrašnjih poslova Filip Adžić je,

na pitanje novinara da li smatra da je policija mogla da reaguje brže, odgovorio da misli da je preuranjeno govoriti o reakciji policije.

„Ne bih želio da na bilo koji način u ovom momentu stajemo na muku porodicama, koje mnogo pate i sa kojima saosjećamo“, kazao je Adžić.

On je rekao da je ovo dan pun bola i tuge.

„Dajte da danas tugujemo sa familijama i da, kad dobijemo kompletan izvještaj, vidimo da li je postojalo mogućnosti da se drugačije reaguje“, kazao je Adžić.

On je rekao da je, prema njegovim informacijama, policajac pokušao da spriječi čovjeka koji je počinio zločin i, da je u tom pokušaju zadobio povrede glave i ramena.

Na pitanje da li se policiji predala osoba koja je ubila napadača, Adžić je odgovorio da je prije oko dva sata napustio Odjeljenje bezbjednosti (OB) Cetinje i da u tom trenutku nijesu imali informaciju.

On je dodao da je kompletno rukovodstvo Uprave policije u OB Cetinje, da vrše intenzivne aktivnosti i da je u toku rasvjetljavanje svega što se danas dešavalo.

„Nemojte od nas očekivati da dajemo preuranjene informacije. Ipak je situacija mnogo komplikovana, teška, bolna“, kazao je Adžić.

On je rekao da vjeruje da će do kraja odraditi sve profesionalno.

„Ukoliko bude bilo bilo kakvog propusta ili nepostupanja po zakonu policijskih službenika, sigurno će to biti javnosti objelodanjeno“, dodao je Adžić.

