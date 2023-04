Drobnjak: Na štrajk smo se odlučili zbog opstrukcija i odugovlačenja

Podgorica, (MINA) – Sindikat zaposlenih Radio Televizije Crne Gore (RTCG) na štrajk upozorenja odlučio se nakon iscrpljujućih i višemjesečnih pregovora, tokom kojih je menadžment konstantno opstruirao i odugovlačio postizanje dogovora o povećanju zarada, kazala je predsjednica tog sindikata Jadranka Drobnjak.

U organizaciji Sindikata zaposlenih RTCG-a danas je, sa početkom u 12 sati, održan jednosatni štrajk upozorenja, jer nije postignut dogovor sa menadžmentom oko izmjena Kolektivnog ugovora.

Drobnjak je rekla da su više puta obmanuti da su pred postizanjem konačnog dogovora, što je kulminiralo na sjednici Savjeta održanoj 13. aprila, koja je prenošena na RTCG 2.

“Tada su radnici RTCG-a i javnost maltene ubijeđeni da je povećanje zarada gotova stvar”, navela je Drobnjak.

Kako je kazala, kada su kamere isključene, pregovori su po ko zna koji put vraćeni na početnu tačku.

“Mi danas štrajkujemo jer ni nakon više od četiri mjeseca nijesu prihvaćeni naši predlozi koeficijenata, koji su finansijski najpovoljniji za radnike RTCG-a”, rekla je Drobnjak.

Koeficijenti su, kako je dodala, usklađeni sa preporukom Ministarstva finansija i uklapaju se u finansijska sredstva koja je menadžment opredijelio za tu namjenu.

“Zato danas, u ime radnika koji svakodnevno stvaraju program za plate koje se kreću u rasponu od 450 EUR do ispodprosječne crnogorske zarade, postavljamo jednostavno pitanje: Zašto naš predlog nije prihvatljiv za menadžment koji, da kažemo i to, svakog mjeseca dobija četvorocifrene plate”, navela je Drobnjak.

Ona je kazala da generalni direktor RTCG-a svakog mjeseca prima skoro sedam prosječnih crnogorskih zarada, odnosno 3,5 hiljade EUR.

“Pitamo se koliko još menadžment planira da odugovlači sa povećanjem plata radnicima.

Podsjećamo vas da nam to povećanje pripada kao i svim zaposlenim u javnom sektoru, koji su to pravo već ostvarili”, navela je Drobnjak.

Prema njenim riječima, iako se više od četiri mjeseca bezuspješno pregovara, tokom vikenda je, zbog najavljenog štrajka, naglo porasla zainteresovanost menadžmenta za pregovore.

“Uz to menadžment manipuliše brojevima najavljujući povećenje od 28 procenata što, odgovorno tvrdimo, nije istina”, kazala je Drobnjak.

Ona je dodala da se to moglo vidjeti i u

televizijskom prilogu gdje su naznačeni procenti koji su ubjedljivo manji od 28 procenata.

Sve to, kako je kazala Drobnjak, prati neobjektivno i neizbalansirano izvještavanje njihove medijske kuće, sa porukom da upravo Sindikat blokira pregovore.

“Nadamo se da je ovo posljednji put da se RTCG kao medijska kuća ogriješila o osnovna ljudska prava svojih radnika”, navela je Drobnjak.

Medijske slobode su, kako je istakla, osnovne ljudske slobode i jedan od stubova demokratskog društva.

Drobnjak je kazala da je u tom kontekstu posebno važna uloga Javnog servisa, koji je javno dobro svih građana.

“Nadamo se da ćemo svi zajedno prevazići atmosferu narušenog povjerenja, nepoštovanja, zastrašivanja, ugrožavanja ljudskog prava na povećanje zarada u skladu sa zakonima i preporukama Vlade”, rekla je Drobnjak.

Ona je navela da se, takođe, nadaju da više nikada neće biti ugroženo pravo na sindikalnu aktivnost i da će njihov problem konačno biti riješen.

Drobnjak je kazala da su čak i danas, u terminu najavljenog štrajka, mnogi radnici koji su potpisali da će biti na štrajku, radno angažovani van Podgorice, tako da nijesu mogli da budu sa njima.

“Nakon ovog štrajka, po ko zna koji put, naši predstavnici odazvaće se na poziv generalnog direktora radi, nadamo se, konstruktivnog i hitnog rješenja problema”, rekla je Drobnjak.

