DPS: Srbija nastavlja neprimjereno miješanje u unutrašnja pitanja Crne Gore

Podgorica, (MINA) – Izjava ministra odbrane Srbije Miloša Vučevića kojom se poziva na makedonski model, a priziva ukrajinski scenario za Crnu Goru, sramotna je i nedopustiva, jer dolazi iz vrha zvanične vlasti u Beogradu, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Vučević je kazao da su se Crna Gora i Sjeverna Makedonija ogriješile o Srbiju priznajući nezavisnost Kosova i da će im se to “obiti o glavu”, kao što se desilo Ukrajini.

Iz DPS-a su rekli da je izjavom Vučevića samo nastavljena “agresivna nacionalistička kampanja”, na čijoj je Crna Gora meti intenzivnije posljednjih nekoliko godina, “uz jednu značajnu promjenu”.

“Za izlive nacionalistički gluparija ranije su bili zaduženi marginalci poput Rakovića i Antića”, a danas ovaj narativ preuzimaju i najviši državni zvaničnici kao Vučević koji je ujedno i predsjednik vladajuće Srpske napredne stranke”, naveli su iz DPS-a.

Prema njihovim riječima, na taj način Srbija nastavlja da se miješa u unutrašnja pitanja u Crnoj Gori, “sugerišući pritom da su Srbi u Crnoj Gori samo oni koji su na njihovom platnom spisku – poput lidera Demokratskog fronta”.

“Vjeruju očito da im daje za pravo to što su na ključnim državnim funkcijama njihove marionete (Jakov) Milatović i (Dritan) Abazović da tretiraju Crnu Goru kao svoju privatnu prćiju, pa bi htjeli da je pretvore u državu nacionalnih zajednica, poput drugih u okruženju koji su prošli ratne strahote”, navodi se u saopštenju.

Iz DPS-a su istakli da, kada je Crna Gora u pitanju, to niko nikada tokom hiljadugodišnje istorije nije uspio.

“Pa neće ni oni uprkos tome što su svi resursi upregnuti da se naša država destabilizije”, poručili su iz te partije.

Crnu Goru, kako su kazali, ima ko da brani.

“Jer crnogorski građani, kako god se nacionalno izjašnjavali, nikada neće prihvatiti diktate sa strane”, ističe se saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da je ta partija bila i da će ostati “tvrd orah za sve nacionalističke planove Beograda”.

“Iz vlasti i opozicije jednako ćemo braniti i odbraniti, državne interese Crne Gore”, poručili su iz DPS-a.

