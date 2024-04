DPS: Odluka o uvođenju prinudne uprave u Šavniku nezakonita i protivustavna

Podgorica, (MINA) – Odluka Vlade o uvođenju prinudne uprave u Šavniku nezakonita je i protivustavna i predstavlja uvod u anarhiju sa nesagledivim posljedicama, ocijenili su iz Demokratske partije socijalista (DPS).

Iz te partije su kazali da je uslov, da bi se u najkraćem roku konstituisali novi organi lokalne samouprave u Šavniku i razriješila dugotrajuća politička kriza, da Vlada i nadležne državne institucije odgovornim pristupom doprinesu finalizaciji započetog izbornog procesa.

„Zbog toga, pozivamo Vladu da se vrati poštovanju ustavnog poretka i da povuče nezakonitu Odluku o uvođenju prinudne uprave u opštini Šavnik“, naveli su iz DPS-a.

Oni su kazali da Vlada koja nije u stanju da obezbijedi poštovanje zakona i sprovođenje izbora, i koja na taj način svjesno ulazi u rizik da sruši osnovni princip vladavine prava, ne može da govori o dobijanju Izvještaja o ispunjenosti privremenih mjerila (IBAR).

Iz DPS-a su poručili da će, iz odgovornosti da zaštite poziciju države u susret odluci Evropske unije o ispunjenosti privremenih mjerila, uraditi sve da ne dozvole da u IBAR-u stoji da Crna Gora nije u stanju da obezbijedi poštovanje ustavnog poretka.

„Ovo više nije pitanje Šavnika, ni vlasti, niti neke političke partije, već isključivo zaštite temeljnog ustavnog principa da građani biraju i da budu birani“, ističe se u saopštenju.

Iz DPS-a su kazali da od premijera Milojka Spajića očekuju da opravda najviši nivo institucionalne odgovornosti koju ima i pokaže spremnost na dogovor.

„Jer svaka dalja destrukcija ustavnog poretka, vodila bi potpunoj anarhiji, koja može proizvesti nesagledive posljedice“, zaključili su iz DPS-a.

