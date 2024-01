DPS nosilac brojnih demokratskih promjena

Podgorica, (MINA) – Demokratska partija socjalista (DPS) je luča, nosilac i preteča brojnih demokratskih promjena, koja pravi civilizacijsku razliku, poručeno je na tribini te stranke u Kotoru.

Kandidat za potpredsjednika DPS Elvir Zvrko je rekao da je bitno što istrajavaju u odbrani vrijednosti DPS-a.

“Ono što nas veže jeste ova partija koja je antifašistička, evropska i građanska, koja je stub savremene i evropske Crne Gore. DPS je uz to i partija koja je luča i nosilac i preteča brojnih demokratskih promjena, koja pravi civilizacijsku razliku“, rekao je Zvrko.

Zvrko je rekao da DPS od ostalih političkih oponenata odvajaju civilizacijske razlike.

On je kazao da je članstvo partije upravo najveća snaga DPS-a.

“Ovo je svojevrstan demokratski karavan, koji je posljednjih dana od Petnjice preko svih gradova na sjeveru stigao i na jug. Osjećamo pozitivnu energiju i ono što vraća vjeru jesu i svi oni koji su 11. juna glasali našu partiju i to bez ikakvih interesa, željeći samo da zajedno sačuvamo sve ono za šta smo se borili”, zaključio je Zvrko.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Ivan Vuković rekao da ga je DPS-u privukli učinci i rezultati partije posljednih 25 godina.

„Jer sve što je bilo pozitivno i vrijedno pomena u prethodnom periodu djelo je vlasti koje smo mi predvodili“, dodao je Vuković.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Abaz Dizdarević rekao je da se u partiju mora vratiti “težina riječi”.

“Moramo da razgovaramo sa ljudima, a ne da ih osluškujemo. Odmakli smo se od ljudi koji su dali najveći doprinos ovoj partiji. Zbog toga se moramo vratiti tim ljudima i razgovoru o njihovim problemima“, kazao je Dizdarević.

On je kazao da imaju temelje koje su im ostavili doajeni.

„Legat koji nam je ostavljen je veliki, a on između ostalog predstavlja multikonfesionalni sklad, zbog čijeg očuvanja sam se prije svega i uključio u aktivnu politiku nakon 2020. godine”, rekao je Dizdarević.

Kandidat za potpredsjednika DPS-a Dušan Raičević rekao je da je biti u DPS-u privilegija ali i obaveza.

“Mi smo se dogovorili da shodno tim obavezama sagledamo šta smo to radili u prethodnim vremenima i budite sigurni da smo ponosni na ono što su mnoge generacije DPS-a postigle“, kazao je Raičević.

On je naveo da su u obavezi da se pogledaju među sobom i u ogledalo, „pa da kažemo gdje smo to griješili“.

„I jesmo griješili, ali smo isto tako pokazali dodatni kvalitet koji je jedino prisutan u našoj partiji – da te greške ispravljamo”, rekao je Raičević.

On je pozvao članove partije da učestvuju na partijskim izborima 28. januara, i da neće pogriješiti kojem god kandidatu dali glas.

