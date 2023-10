DPS: I ovu Vladu čeka ista sudbina kao Krivokapićevu i Abazovićevu

Podgorica, (MINA) – Nova Vlada Crne Gore izabrana je kršenjem Ustava, Zakona o Prijestonici i Poslovnika Skupštine, kazali su iz Demokratske partije socijalista (DPS) navodeći da su uvjereni da i aktuelnu vladu čeka ista sudbina kao i prethodne dvije.

Iz DPS-a su rekli da su poslanici te stranke pokazali superiornost u razmjeni argumenata sa predstavnicima partija parlamentarne većine.

„Uprkos činjenici da je tokom jučerašnje 24-časovne sjednice Skupštine na kojoj su se birali prvi čovjek zakonodavne vlasti i 44. Vlada Crne Gore, prekršen svaki pravni akt kojeg je bilo moguće prekršiti“, kaže se u saopštenju DPS-a.

Oni su naveli da su se nakon ekspertske vlade Zdravka Krivokapića i manjinske Dritana Abazovića, tokom ponedjeljka suočili s tim da i od lošeg može gore.

Iz DPS-a su kazali da je prvo „vojvoda (Andrija) Mandić bahato, sa ambicijom da pokaže ko je stvarni šef nove parlamentarne većine, zakazao sjednicu o izboru nove vlade u ponoć kršeći Zakon o Prijestonici u članu deset koji jasno definiše da se prva sjednica jesenjeg zasijedanja održava na Cetinju“.

„A onda je Milojko Spajić prekršio član 103 Ustava time što nije predstavio program Vlade, što je na nezapamćen način ponizio Skupštinu“, dodaje se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da je nova parlamentarna većina dan počela ograničavanjem rasprave o izboru „četničkog vojvode Mandića na mjesto predsjednika Skupštine“, bježanjem sa Cetinja, a kasnije i kršenjem Ustava.

Oni su naveli da se time još jednom potvrdilo da je Crna Gora dobila prosrpsku i prorusku vladu, koja ne haje za dobre demokratske prakse.

„Uvjereni smo da i ovu vladu trulih kompromisa, čeka ista sudbina kao i ona koja je zadesila vlade Krivokapića i Abazovića“, kazali su iz DPS-a.

