Do 31. jula izabrati Sudski savjet, sudije Ustavnog suda i VDT-a

Podgorica, (MINA) – Izbor članova Sudskog savjeta, sudija Ustavnog suda i Vrhovnog državnog tužioca do 31. jula, bio bi istorijski jer bi pregovori o pristupanju Evropskoj uniji (EU) bili dovedeni do posljednje, tehničke faze, rekao je premijer Dritan Abazović.

On je to naveo tokom Premijerskog sata, odgovarajući na pitanje predstavnika Socijalističke narodne partije Dragana Ivanovića da li je, za period od dva mjeseca, koliko je na njenom čelu, zadovoljan radom Vlade.

Abazović je kazao da je izuzetno zadovoljan radom njegove vlade nakon 50 dana.

On je naveo da pored svih izazova, koje svaka vlada ima, pa i 43, misli da ispunjavaju agendu.

Abazović je rekao da očekuje da do 31. jula

zajednički konstatuju još veći progress.

“Zato je moja molba prema parlamentu da probamo da odradimo ono što je naša obaveza na evropskom putu, da dođemo do dvije trećine, da, osim izbora Tužilačkog savjeta, izaberemo Sudski savjet, nove sudije Ustavnog suda i vrhovnog državnog tužioca”, naveo je Abazović.

On je dodao da bi, ako to urade, to bila istorijska stvar.

“Jer ćemo dovesti pregovore na posljednju, tehničku fazu, gdje ćemo moći da zatvaramo poglavlja. Međutim, Vlada ne može donijeti odluku u vaše ime, ali moj je apel da i to uradimo do 31. jula”, rekao je Abazović.

On je ponovio da je Vlada raznolika i inkluzivna.

“Samo se trudim da povećam efikasnost. Ako ima jedna stvar sA kojom nijesam zadovoljan, to je da mi i dalje odluke donosimo sporo, ili sporo za poimanje premijera”, rekao je Abazović odgovarajući na pitanje Ivanovića.

Vlada, kako je dodao, ima dva cilja, jedan je vladavina prava, drugi ekonomski razvoj.

Abazović je ocijenio da se i u jednom i drugom postižu rezultati.

“Vrlo brzo će se zakon o porijeklu imovine naći pred vama, on je vraćen od Evropske komisije, sada dolazi italijanski stručnjak, koji će dati završne komentare. Nadam se da ćete do 31. jula biti u mogućnosti da glasate”, kazao je Abazović.

