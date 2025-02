Podgorica, (MINA) – Sedamanestogodišnji dječak iz Budve poginuo je danas kad je pao sa zgrade, dok je čistio fasadu, potvrđeno je Vijestima.

Dječak je bio nastanjen u naselju Palestina kod Jaza.

Uviđaj je u toku.

