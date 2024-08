Demokrate povukle inicijativu da Zenović bude na čelu SO Budva, izbori izvjesni

Podgorica, (MINA) – Odbornici Demokrata u lokalnom parlamentu u Budvi povukli su inicijativu za izbor predsjednika budvanske Skupštine opštine (SO) i napustili skupštinsko zasijedanje, čime su novi izbori postali izvjesni.

Demokrate su predložile Đorđa Zenovića za predsjednika skupštine, podsjeća portal RTCG.

Sjednica je zakazana na inicijativu Demokrata. Na dnevnom redu bila je samo jedna tačka, a to je izbor predsjednika skupštine.

Rok za konstituisanje budvanskog parlamenta ističe u ponoć.

Ukoliko ne bude izabran predsjednik SO, predsjednik Crne Gore Jakov Milatović raspisaće nove izbore u Budvi.

