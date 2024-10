Đeljošaj: Stukture nedvosmislene proevropske orijentacije jedini garant nastavka evropskog puta

Podgorica, (MINA) – Stukture nedvosmislene proevropske orijentacije na pozicijama odlučivanja jedini su garant da Crna Gora nastavi svoj evropski put još snažnije nakon zatvaranja četiri poglavlja, kazao je potpredsjednik Vlade Nik Đeljošaj.

On je to rekao u razgovoru sa zamjenikom pomoćnika američkog državnog sekretara za Zapadni Balkan Sašom Kasanofom, tokom zvanične posjete Vašingtonu.

„Nakon zatvaranja četiri poglavlja dolaze neki novi politički momenti i procesi sa ciljem da Crna Gora nastavi svoj evropski put još snažnije, za šta su jedini garant stukture nedvosmislene proevropske orijentacije na pozicijama odlučivanja“, kazao je Đeljošaj.

U saopštenju Đeljošaja navodi se da je Kasanofa obavijestio o potpisivanju Memoranduma o ekonomskoj saradnji Crne Gore i Sjedinjenih Američkih Država (SAD), evropskoj budućnosti Crne Gore i planovima za strateško partnerstvo sa SAD.

Dodaje se da je Đeljošaj Kasanofa obavijestio i o “potencijalno destabilizujućim” aktivnostima kleronacionalističkih struktura koje, kako je naveo, imaju za cilj narušavanje evropske perspektive Crne Gore.

„Potpisivanjem Memoranduma, Crna Gora je dokazala da joj je jedini pravac prozapadni i proamerički put, a ovim memorandumom će se još više učvrstiti evropska i evroatlantska pozicija Crne Gore“, naveo je Đeljošaj.

On je naglasio da je programska saradnja koju manjinske stranke imaju sa premijerom Milojkom Spajićem, a koji ima njihovu podršku u cilju unapređenja životnog standarda i evropskih integracija, do sada bila veoma efikasna na putu ka Evropskoj uniji (EU).

Prema riječima Đeljošaja, o tome najbolje svjedoče četiri poglavlja koja će biti zatvorena do kraja godine.

„Ovaj model saradnje pozitivno su ocijenile i najviše evropske adrese, među njima i Evropska komisija“, istakao je Đeljošaj.

U saopštenju se navodi da je Kasanof istakao da Crna Gora, kao kredibilna NATO država, ima punu podršku SAD u nastavku demokratizacije, vladavine prava i borbe protiv organizovanog kriminal.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS