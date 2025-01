Delegacija NSD-a prisustvovala obilježavanju Dana RS

Podgorica, (MINA) – Delegacija Nove srpske demokratije (NSD) prisustvovala je svečanom defileu povodom obilježavanja 9. januara, koji se proslavlja kao Dan Republike Srpske (RS), iako ga je Ustavni sud Bosne i Hercegovine dva puta proglasio neustavnim.

Iz NSD-a su saopštili da su svečanom defileu, koji se održava na Trgu Krajine u Banjaluci, prisustvovali članovi delegacije te stranke – poslanik Velimir Đoković, predsjednik Opštine Pljevlja Dario Vraneš i predsjednik Skupštine opštine Tivat Miljan Marković.

„Sa svečanosti su poslate poruke mira, ponosa, slobode i integriteta. Srpski narod širom svijeta je večeras saopštio da je RS za vječnost rođena“, rekli su iz te partije.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS