Đeka povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi

Podgorica, (MINA) – Ministar ljudskih i manjinskih prava Fatmir Đeka lakše je povrijeđen u saobraćajnoj nezgodi koja se danas dogodila na putu od Bara ka Ulcinju, prenosi portal Vijesti.

Kako je naveo taj medij, Đeka je zbog ukazivanja pomoći prebačen u Hitnu pomoć u Ulcinju.

On je, prema podacima iz policije, upravljao službenim džipom kad se sudario sa automobilom stranih registarskih tablica.

Do udesa je došlo oko 17 sati.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS