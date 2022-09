Danas drugo glasanje za članove Sudskog savjeta

Podgorica, (MINA) – Poslanici crnogorskog parlamenta danas će na vanrednoj sjednici ponovo glasati o predlogu za izbor četiri člana Sudskog savjeta iz reda uglednih pravnika.

To je drugo glasanje jer u prvom krugu nijedan od predloženih kandidata nije dobio dvotrećinsku podršku poslanika (54 glasova).

Za izbor u drugom krugu potrebna je tropetinska podrška, odnosno glasovi 49 poslanika.

Odbor za politički sistem, pravosuđe i upravu predložio je ranije da se za članove Sudskog savjeta izaberu Nebojša Vučinič, Radoje Korać, Dragan Šoć i Fikret Kurgaš.

Na sjednici Skupštine 17. avgusta za izbor Koraća i Vučinića u Sudski savjet glasalo je po 49 poslanika, za Kurgaša 45, a Šoća 43.

(kraj) isf

