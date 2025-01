Ćulafić: Intenzivno ćemo raditi na ispunjavanju obaveza iz Poglavlja 27

Podgorica, (MINA) – Ministar ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera Damjan Ćulafić kazao je da će ova godina biti intenzivna i radna u ispunjavanju obaveza iz Poglavlja 27 – Životna sredina i klimatske promjene.

On je to poručio na sastanku sa ambasadorkom Danske u Crnoj Gori Pernile Dahler Kardel.

Iz Ministarstva ekologije, održivog razvoja i razvoja sjevera saopšteno je da je Kardel pozitivno komentarisala stepen ispunjenosti obaveza iz Akcionog plana za ispunjavnje završnih mjerila u Poglavlju 27.

“Ćulafić je istakao da će ova godina, kada je riječ o procesu pristupanja Crne Gore Evropskoj uniji (EU) i ispunjavanju obaveza iz Poglavlja 27, biti intenzivna i radna”, navodi se u saopštenju.

On je podsjetio na do sada usvojene akte i sprovedene projekte, kao i da je za zatvaranje Poglavlja 27 važno učešće svih resora.

“Sama činjenica da je za šest godina ispunjeno više od 50 odsto obaveza, a da je krajnji rok za zatvaranje poglavlja do kraja 2026. godine, govori koliko je posla pred nama”, naglasio je Ćulafić.

U saopštenju se navodi da je Ćulafić istakao značaj prijateljskih odnosa između Crne Gore i Danske, kao i činjenicu da u Danskoj živi veliki broj Crnogoraca.

Kardel je rekla da se raduje što će upoznati Crnu Goru, s obzirom na to da je nedavno stupila na funkciju.

“Posebno je istakla značaj procesa pristupanja Crne Gore EU i pohvalila napredak u ispunjavanju obaveza koje naša država ima kao kandidat za članstvo”, kaže se u saopštenju.

Danska će, kako je poručila Kardel, biti pouzdan partner Crnoj Gori na putu punopravnog članstva u EU.

Ćulafić je, u tom kontekstu, kazao da je podrška Danske Crnoj Gori izuzetno važna.

“Sagovornici su na kraju izrazili optimizam u pogledu budućih napora u oblasti ekologije, održivog razvoja i zaštite životne sredine, saglasivši se da će saradnja između Crne Gore i Danske jačati na putu daljeg napretka ka EU”, navodi se u saopštenju.

