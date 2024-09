Crnogorska delegacija na Svjetskom kongresu ortopeda i traumatologa u Beogradu

Podgorica, (MINA) – Beograd je naredna dva dana domaćin 44. Svjetskog kongresa ortopeda i traumatologa, na kojem učestvuje i brojna crnogorska delegacija.

Organizator je saopštio da je prestižni događaj okupio svjetsku elitu iz te struke.

Svjetsko udruženje ortopeda i traumatologa /Société Internationale de Chirurgie Orthopédique et de Traumatologie – International Society of Orthopaedic Surgery and Traumatology – SICOT/ predstavlja najbrojnije ljekarsko udruženje, osnovano 1913 godina.

Ima tradiciju održavanja Kongresa od 1920. godine, kada je održan i prvi u Parizu.

Svjetskom kongresu u Beogradu prisustvuju brojne eminentne ličnosti iz regiona i svijeta.

Prijavljeno je učešće 2,5 hiljada ljekara iz 95 država, među kojima i predstavnici iz Crne Gore koji su u većem broju došli da učestvuju u predavanjima, kursevima i debatama.

Ističemo učešće docent doktora Nikole Bulatovića iz Kliničkog centra Crne Gore u Podgorici.

“On je angažovan kao moderator u sesiji Kongresa, kao i prezentacijom rada sa koautorima, čineći ujedno i prvo takvo učešće ortopeda iz Crne Gore na svjetskom kongresu, predstavljajući uspješan doprinos naših ljekara”, saopšteno je iz te zdrastvene ustanove.

Prestižni događaj, koji se održava u beogradskom Sava centru, organizuje Udruženje ortopeda i traumatologa Srbije, na čelu sa predsjednikom kongresa Markom Bubaširevićem.

