Crna Gora za poštovanje međunarodnog humanitarnog prava

Podgorica, (MINA) – Crna Gora se zalaže za podizanje svijesti o neophodnosti poštovanja međunarodnog humanitarnog prava, kao preduslova za uspostavljanja trajno održivih rješenja za aktuelne konflikte, kazao je ministar vanjskih poslova Ervin Ibrahimović.

Kako je saopšteno iz Ministarstva vanjskih poslova, Ibrahimović je danas razgovarao sa predsjednicom Međunarodne federacije Crvenog krsta i Crvenog polumjeseca (IFRC) Kejt Forbs.

Ibrahimović je kazao da je posjeta Forbs Crnoj Gori jasan pokazatelj dobre saradnje koju Crna Gora i njeno Nacionalno društvo njeguju sa Međunarodnom federacijom.

“Crna Gora se aktivno zalaže za podizanje svijesti o neophodnosti poštovanja međunarodnog humanitarnog prava, kao preduslova za uspostavljanja trajno održivih rješenja za aktuelne konflikte”, rekao je Ibrahimović, govoreći o promjenjljivim geopolitičkim prilikama.

U saopštenju se navodi da je u razgovoru Ibrahimovića sa Forbs konstatovano da se samo ujedinjenim snagama može postići veća efikasnost u prevazilaženju bezbjednosnih izazova.

“Sagovornici su razmijenili mišljenja i o mogućnostima unaprjeđenja saradnje u prioritetnim oblastima, naročito kroz podršku ranjivim zajednicama, u odgovoru na potencijalne prirodne katastrofe, kao i kroz programe socijalne pomoći, zdravstvene zaštite i edukacije”, kaže se u saopštenju.

Kako se dodaje, Ibrahimović i Forbs su razgovarali i o kontinuiranim naporima IFRC-a u oblasti upravljanja rizikom od katastrofa, posebno kroz usvajanje novih Smjernica 2023. godine, koje su važan instrument podrške državama u razvoju zakonodavnih, institucionalnih i strateških kapaciteta u ovoj oblasti.

