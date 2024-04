Crna Gora uspostavlja Dječju kuću po modelu Barnahus

Podgorica, (MINA) – Vlada Crne Gore, uz podršku UNICEF-a, Savjeta Evrope (SE) i Evropske unije (EU), uvešće multidisciplinarnu uslugu Dječje kuće po modelu Barnhaus, kako bi djeci žrtvama i svjedocima nasilja, zlostavljanja i seksualnog iskorišćavanja pružala podršku po mjeri djeteta, a u skladu sa međunarodnim standardima.

To je najavljeno na regionalnoj konferenciji o zaštiti djece od nasilja pod nazivom „Na putu ka izvrsnosti: Udruženi ka djelotvornoj dječjoj zaštiti s modelom Barnahus“, koju su organizovali crnogorska Vlada, UNICEF, SE i EU.

Potpredsjednik Vlade i predsjednik Savjeta za prava djeteta, Dragoslav Šćekić, kazao je da Crna Gora, preuzimanjem modela Barnahus, želi iskazati punu posvećenost ispunjavanju svojih obaveza u procesu pristupanja EU.

“Sektor unutrašnjih poslova, zdravstvo, pravosuđe, socijalna i dječja zaštita, obrazovanje, parlament, akademska zajednica, lokalna zajednica, privatni sektor, mediji i drugi, svi moramo raditi zajedno kako bismo spriječili i odgovorili na nasilje“, rekao je Šćekić na otvaranju konferencije.

Regionalna direktorica UNICEF-a za Evropu i Centralnu Aziju i specijalna koordinatorka za odgovor na izbjegličku i migrantsku krizu u Evropi, Ređina de Dominićis, kazala je da objedinjavanje usluga pod jedan krov pomaže djeci koja su iskusila nasilje, ili mu svjedočila da dobiju koordinisanu, efikasnu i saosjećajnu podršku.

“Uvođenje Barnahusa u Crnoj Gori u skladu je s principima Konvencije Ujedinjenih nacija (UN) o pravima djeteta i daće nadu djecu koja su preživjela nasilje i svjedočila nasilju“, rekla je Dominićius.

Koordinatorka za prava djeteta i šefica Odjeljenja za prava djeteta SE, Regina Jensdotir, kazala je da Barnahus model prepoznaje da se život i iskustva djeteta ne mogu podijeliti tako da odgovaraju različitim servisima koji se nude.

“Moramo se voditi pravima i potrebama djeteta i graditi servise u odnosu na njih. Naša je odgovornost da, zajedno s međunarodnim partnerima, podržimo države potpisnice Lanzarote konvencije da sprovedu odgovarajuće reforme kako bismo postigli tu promjenu u najboljem interesu djece žrtava seksualnog nasilja‟, poručila je Jensdotir.

Ambasadorka EU u Crnoj Gori Oana Kristina Popa kazala je da Unija podržava Crnu Goru u sprečavanju nasilja i zaštiti djece od svih oblika nasilja i zlostavljanja.

“Pozdravljamo uspostavljanje Dječje kuće po modelu Barnahus. Crnoj Gori je potreban sveobuhvatni sistem zaštite koji će integrisati ovakve kuće u kontinuitet brige o djeci kojoj je to potrebno‟, rekla je Popa.

U saopštenju UNICEF-a se navodi da je, prema posljednjim podacima, oko jedna petina djece preživjela seksualno zlostavljanje i dodaje da za djecu koja su preživjela nasilje ili bila svjedoci traženje pravde i učešće u sudskim procedurama može biti duboko traumatično iskustvo.

“Na osnovu međunarodne dobre prakse, koja dokazano smanjuje traume i sekundarnu viktimizaciju djeteta i poboljšava kvalitet dokaza, Barnahus model omogućava profesionalcima, poput policajaca, tužilaca, socijalnih i zdravstvenih radnika i sudija, da rade sa djecom koja su preživjela nasilje i zločin ili bila svjedoci nasilja i zločina, u jednom bezbjednom prostoru”, kaže se u saopštenju UNICEF-a.

Iz te agencije UN-a su objasnili da Barnahus pruža zaštitu djeci na način koji je u potpunosti u skladu sa međunarodnim standardima ljudskih prava propisanim Konvencijom UN o pravima djeteta.

“Barnahus je prepoznat kao model dobre prakse od strane Komiteta država potpisnica Konvencije SE o zaštiti djece od seksualnog iskorištavanja i seksualne zloupotrebe”, kazali su iz UNICEF-a.

Oni su ukazali na studiju SE iz prošle godine, prema kojoj 28 država članica te organizacije ima Barnahus ili druge slične servise.

“Od preostalih 18 država, pet je u procesu uspostavljanja takvih servisa, a 11 država posjeduje druge multidisciplinarne servise za djecu koja su doživjela nasilje”, navodi se u saopštenju UNICEF-a.

Kako se dodaje, Barnahus postoji u mnogim državama EU, a prepoznat je kao međunarodni model dobre prakse u Strategiji EU o pravima djeteta za period od 2021. do 2024. godine.

“Uvođenje tog modela biće od pomoći Crnoj Gori u pogledu pristupanja EU”, kaže se u saopštenju.

Kako je saopšteno iz UNICEF-a, Regionalna konferencija o modelu Barnahus okupila je zvaničnike brojnih država Evrope i Centralne Azije, predstavnike međunarodnih organizacija i civilnog društva, kao i stručnjake za model Barnahus, dječju zaštitu i prava djeteta.

