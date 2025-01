Crna Gora svjesna benefita koje donosi članstvo u EU

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je posvećena evropskom putu i svjesna svih benefita koje donosi članstvo u Evropskoj uniji (EU), kazao je potpredsjednik Vlade Filip Ivanović na sastanku sa predsjednikom Češke Petrom Pavelom.

Sastanku sa Pavelom, koji boravi u zvaničnoj posjeti Crnoj Gori, prisustvovali su i ministri odbrane, evropskih poslova, saobraćaja i javne uprave, Dragan Krapović Maida Gorčević, Maja Vukićević i Maraš Dukaj.

Tokom razgovora, kako je saopšteno iz Vlade, posebna pažnja posvećena je evropskom putu Crne Gore, jačanju bilateralne saradnje, kao i zajedničkim izazovima u regionalnom i međunarodnom kontekstu.

Ivanović je, kako se navodi, zahvalio Češkoj na kontinuiranoj podršci Crnoj Gori u procesu evropskih integracija.

Dodaje se da je Ivanović naglasio značaj produbljivanja odnosa između dvije zemlje na političkom, ekonomskom i kulturnom planu.

„Crna Gora je posvećena evropskom putu i svjesni smo svih benefita koje članstvo u EU donosi“, rekao je Ivanović.

On je dodao da su jasne ambicije i odlučnost Crne Gore, kao najnaprednije zemlje u regionu u procesu evropskih integracija.

„Posebno smo zahvalni Češkoj na podršci i prijateljstvu prema Zapadnom Balkanu“, kazao je Ivanović.

On je rekao da, iako je prethodna godina bila puna izazova, Crna Gora je uspjela da zatvori tri pregovaračka poglavlja i napravi značajan napredak u ključnim reformama.

„Ova godina započela je intenzivno, s novim ciljevima pred nama“, dodao je Ivanović.

Pavel istakao je da Češka ostaje snažan partner Crnoj Gori, pružajući podršku njenim naporima za pridruživanje EU.

On je, kako se dodaje, pohvalio reformske procese i posvećenost Crne Gore evropskim vrijednostima.

„Sa više od 20 godina iskustva kao članica EU, Češka je u prilici da podijeli savjete koja mogu ubrzati vaš evropski put. Na raspolaganju smo za razmjenu eksperata, studenata i jačanje ekonomskih odnosa“, rekao je Pavel.

Navodi se da su se obje strane saglasile se o važnosti nastavka bliske saradnje i unapređenja partnerstva između Crne Gore i Češke, uz zajednički interes za stabilnost i napredak regiona.

„Sastanak je protekao u prijateljskoj i konstruktivnoj atmosferi, potvrđujući snažne veze i međusobno povjerenje između dvije zemlje“, kaže se u saopštenju.

