Crna Gora sa Litvanijom za prvo mjesto u grupi

Podgorica, (MINA) – Muška košarkaška reprezentacija Crne Gore igraće danas u Manili sa Litvanijom utakmicu trećeg kola D grupe Svjetskog prvenstva.

Obje selekcije ostvarile su pobjede u prva dva kola, pa će predstojeći duel odlučiti pobjednika grupe.

Izabranici selektora Boška Radovića pobjedama protiv Meksika (91:71) i Egipta (89:74) izborili su drugu fazu takmičenja i ostvarili najveći uspjeh u istoriji crnogorske košarke.

Izborili su i kvalifikacije za Olimpijske igre u Parizu 2024. godine.

Duel u Manili počeće u 14 sati i 30 minuta.

