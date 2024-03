Crna Gora dokazuje da je spremna da pomogne svim strancima

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je pokazala otvorenost, humanost i solidarnost u pružanju adekvatne pomoći izbjeglicama iz Ukrajine i u kontinuitetu dokazuje spremnost za pomoć svim strancima u nevolji.

To je poručeno sa sastanka potpredsjednika Vlade za demografiju i mlade i ministar sporta i mladih Dragoslava Šćekića i šefa kancelarije Agencije Ujedinjenih nacija za izbjeglice (UNHCR) u Crnoj Gori, Žan Iv Bušardija.

Kako je saopšteno iz Šćekićevog kabineta, na sastnaku je razgovarano o aktivnostima koje Crna Gora preduzima kada je u pitanju izbjeglička kriza i prihvat raseljenih osoba iz područja zahvaćenih sukobima.

“Misija UNHCR-a u Crnoj Gori usmjerena je na pružanje podrške državi u obezbjeđivanju prava za ukrajinske nosioce privremene zaštite, izgradnji sistema azila u Crnoj Gori, sprječavanje i iskorijenjivanje apatridije ali i na stvaranje uslova za integraciju”, kaže se u saopštenju.

Bušardi je istakao da je u Crnoj Gori trenutno oko 100 hiljada osoba mahom iz Ukrajine i Rusije, da je od toga oko 62 hiljade ukrajinskih državljana registrovalo određeni pravni status u Crnoj Gori, a oko šest hiljada osoba je ostvarilo pravo na privremenu zaštitu.

“Pozdravljena je otvorenost, humanost i solidarnost koju je Crna Gora pokazala u pružanju adekvatne pomoći izbjeglicama iz Ukrajine, uz ocjenu da se u kontinuitetu dokazuje spremnost za pomoć svim strancima u nevolji”, navodi se u saopštenju.

Šćekić je, kako se navodi, predočio kolike je napore Crna Gora uložila da bi na najbolji mogući način odgovorila izazovima koje je donijela izbjeglička kriza.

Ističe se da su značajna sredstva uložena u oblasti zdravstva i prosvjete, a da tako značajan priliv stanovništva u velikoj mjeri utiče i na demografsku sliku Crne Gore.

“Sagovornici su se saglasili da je potrebno dodatno se angažovati kako bi integracija izbjeglica bila što uspješnija, a da sport predstavlja snažan alat i način povezivanja kojim se prevazilaze kulturne i jezičke barijere”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da se kroz sportske aktivnosti i kampanje može podizati svijest o izazovima sa kojima se izbjeglice suočavaju, ali i o njihovim potrebama i pravima.

Tako se, kako su dodali iz Šćekićevog kabineta, može pomoći da se što lakše odvijaju procesi integracije izbjeglica u crnogorsko društvo.

“Izražena je spremnost za dalje jačanje saradnje sa UNHCR-om i istaknuta važna uloga i posvećenost da se kroz saradnju Ministarstva sporta i mladih, UNHCR-a, sportskih saveza i drugih nadležnih institucija olakša integracija mlađe izbjegličke populacije”, navodi se u saopštenju.

