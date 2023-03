Crna Gora da ostane posvećena evroatlantskim vrijednostima

Podgorica, (MINA) – Sjedinjene Američke Države (SAD) očekuju da Crna Gora ostane aktivni saveznik NATO-a i snažno posvećena evroatlantskim vrijednostima, ko god od kandidata da pobijedi na predsjedničkim izborima, kazali su iz Američke ambasade u Podgorici.

SAD su čestitale Crnoj Gori zbog, kako je ukazano, promovisanja demokratskog procesa sprovođenjem bezbjednih, fer i slobodnih predsjedničkih izbora, održanih u nedjelju.

“Ko god od kandidata da pobijedi, SAD očekuju da Crna Gora ostane aktivni saveznik Sjevernoatlantske alijanse, snažno posvećena evroatlantskim vrijednostima, uključujući podršku Ukrajini i sankcijama Rusiji, dok hitro napreduje na putu ka članstvu u Evropskoj uniji”, navodi se u odgovoru Ambasade na upit Glasa Amerike.

Državna izborna komisija u ponedjeljak je utvrdila privremene rezultate predsjedničkih izbora u Crnoj Gori, prema kojima u drugi krug ulaze kandidati Demokratske partije socijalista i Pokreta Evropa sad, Milo Đukanović i Jakov Milatović.

