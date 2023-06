Članstvo Crne Gore u EU može biti pozitivan signal za cijeli region

Podgorica, (MINA) – Članstvo Crne Gore u Evropskoj uniji (EU) može biti pozitivan signal za cijeli Zapadni Balkan, rekao je crnogorski predsjednik Jakov Milatović.

Milatović učestvuje na Prespanskom forumu za dijalog, koji se održava u Strugi, u Sjevernoj Makedoniji.

„Članstvo Crne Gore u EU može biti pozitivan signal za cio Zapadni Balkan – poruka je koju sam prenio specijalnom izaslaniku Njemačke Manuelu Saracinu uoči otvaranja foruma“, naveo je Milatović na Tviteru /Twitter/.

On je kazao da Crna Gora računa na podršku Njemačke na reformskom putu ka EU.

Milatović je po dolasku u Strugu imao bilateralni susret i sa britanskim izaslanikom za Zapadni Balkan Stjuartom Pičom.

„Uvijek je zadovoljstvo sresti se sa britanskim izaslanikom za Zapadni Balkan. Crna Gora će nastaviti sa svojom konstruktivnom ulogom na Zapadnom Balkanu i biti još kredibilnija članica Alijanse“, naveo je Milatović.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS