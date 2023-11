Cilj uspostavljanje javne uprave po standardima članica EU

Podgorica, (MINA) – Prioritet Ministarstva javne uprave (MJU) je kreiranje strateških pravaca razvoja za reformu javne uprave i digitalizaciju, u cilju uspostavljanja transparentne uprave po standardima koje imaju države članice Evropske unije (EU), rekao je resorni ministar Maraš Dukaj.

On je, na sastanku sa rezidentnim koordinatorom Ujedinjenih nacija (UN) u Crnoj Gori Piterom Lundbergom, rekao da su prioriteti MJU i nastavak procesa digitalne transformacije, jačanja sajber bezbjednosti i povećanje broja elektronskih servisa namijenjenih građanima, privredi i turistima.

Dukaj se zahvalio na podršci Programa UN reformi javne uprave i jačanju demokratskih institucija i snažnijem uključivanju građana u proces kreiranja javnih politika.

On je istakao da je saradnja sa Programom UN za razvoj (UNDP) uspješna, kao i da je važna započeta implementacija Sporazuma u okviru projekta „Efikasnija javna uprava u službi građana“, kao i saradnja sa UNOPS-om.

„Pred nama je puno izazova i prioritet je kreiranje strateških pravaca razvoja na planu reforme javne uprave i digitalizacije, a u cilju uspostavljanja transparentne javne uprave po standardima koje imaju zemalje članice EU”, kazao je Dukaj.

Lundberg je čestitao Dukaju ponovno imenovanje za ministra javne uprave, ističući značaj tog resora za dalji razvoj Crne Gore.

„Naša saradnja sa Crnom Gorom oduvijek je bila konstruktivna. Uvjeren sam da će se nastaviti uspješnja saradnja, i da ćemo na taj način dodatno učvrstiti partnerstvo i zajednički doprinijeti ubrzanju ostvarivanja ciljeva održivog razvoja Crne Gore“, kazao je Lundberg.

Dukaj i Lundberg su poručili da su otvoreni za još intenzivniju saradnju na temelju reforme javne uprave.

