CGO: Neophodna suštinska podrška ženama

Podgorica, (MINA) – Borba za rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori se vodi na mnogo frontova, kazali su iz Centra za građansko obrazovanje (CGO) i poručili da je neophodna suštinska podrška ženama u osvajanju prostora koji im pripadaju.

Iz CGO su, povodom 8. marta – Međunarodnog dana žena, koji slavi društvene, ekonomske, kulturne i političke uspjehe žena, podsjetili na značaj poštovanja ženskih prava i rodnu ravnopravnost.

„Borba za rodnu ravnopravnost u Crnoj Gori se vodi na mnogo frontova, a nespremnost na promjene u praksi konstatuje i Evropska komisija, ističući nedovoljnu uključenost žena u politički život i rukovodne pozicije u javnoj upravi“, naveli su iz CGO na društvenoj mreži X.

Iz te nevladine organizacije (NVO) su podsjetili da Vlada ima samo 17,39 odsto žena, dok ih je u aktuelnom sazivu Skupšine svega 21 odsto.

„Čak i na ovom nivou vidimo koliko je rodna ravnopravnost samo deklarativna i daleko od suštinske koju bi trebalo da živimo“, kazali su iz CGO.

Iz te NVO rekli su da je, takođe, zabrinjavajući izostanak sistemskog odgovora institucija na rodno zasnovano nasilje, posebno u porodici.

„U duhu ovogodišnje kampanje IWD Inspire Inclusion – Inspiriši inkluziju, koja ističe ključnu ulogu inkluzije u postizanju rodne ravnopravnosti i osnaživanja žena, ohrabrujemo sve da prepoznaju jedinstvene perspektive i doprinose žena“, naveli su iz CGO.

To, kako su dodali, uključuje i suočavanje s predrasudama, koje su ozbiljna prepreka u ostvarivanju prava žena, ali i istinsku podršku ženama u osvajanju prostora koji im pripadaju i doprinose prosperitetu našeg društva.

