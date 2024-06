Budvanin uhapšen zbog pokušaja ubistva

Podgorica, (MINA) – Budvanska policija uhapsila je D.N. (46) iz tog grada zbog pokušaja ubistva, saopšteno je iz Uprave policije.

Navodi se da su službenici budvanskog Odjeljenja bezbjednosti obaviješteni da je u blizini autobuske stanice u Petrovcu došlo do fizičkog sukoba između više osoba.

Tom prilikom je, kako se dodaje, jednu osobu oštrim predmetom povrijedila do tada nepoznata osoba.

“Preduzimajući mjere i radnje iz svoje nadležnosti, policija je identifikovala i uhapsila D.N. (46) iz Budve, protiv kojeg je podnijeta krivična prijava zbog sumnje da je izvršio krivično djelo ubistvo u pokušaju”, kaže se u saopštenju.

Iz policije su naveli da će D.N. biti sproveden dežurnom tužiocu u Višem državnom tužilaštvu u Podgorici na dalje postupanje.

