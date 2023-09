Bošnjaci opredijeljeni za mir, stabilnost i opšti prosperitet

Podgorica, (MINA) – Bošnjaci, u zemljama regiona, pokazuju da su opredijeljeni za mir, stabilnost i opšti prosperitet, poručeno je sa svečane akademije u Podgorici i ocijenjeno da su i dalje prisutni izazovi u pogledu očuvanja i afirmacije nacionalnog identiteta i bosanskog jezika.

U organizaciji Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća i organizacija iz regiona, sinoć je održana svečana akademija, povodom 28. septembra – Međunarodnog Dana Bošnjaka.

Iz Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori saopšteno je da su na akademiji „Narod za evropsku budućnost regiona” učestvovali predstavnici najznačajnijih organizacija bošnjačke provenijencije, zvaničnici iz država gdje postoje bošnjačka vijeća, predstavnici diplomatskog kora.

Kako su naveli, Svečanoj akademiji prisustvovali su i članovi Vlade Crne Gore, akademske i kulturne zajednice, kao i predstavnici manjinskih zajednica u Crnoj Gori.

Predsjednik Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gori Suljo Mustafić podsjetio je da je 30 godina od kako je prvi Bošnjački kongres u Sarajevu reafirmirao tradicionalno i istorijsko ime – Bošnjak i ime jezika bosanskog.

„Dvadeset je godina od kako je 150 zrelih i samosvjesnih intelektualaca, društveno i nacionalno odgovornih pregalaca, ime Bošnjak reafirmisalo ovdje u Crnoj Gori. Obilježavanje ovih važnih obljetnica i datuma našeg povratka svom izvoru i imenu, naša je stalna obaveza“, rekao je Mustafić.

On je, govoreći o aktuelnim političkim i ukupnim geopolitičkim procesima i izazovima u regionu i svijetu, kazao da oni nalažu potrebu što osmišljenijih odgovora i djelovanja, jer neka pitanja koja su ponovo otvorena najdirektnije se tiču prava i položaja, pa i opstajanja Bošnjaka.

„Zato je prilika da i ovdje podsjetimo da je naš zajednički interes prosperitet i napredak država u kojima živimo, mir, povezivanje i saradnja u regionu, a da iza naše opredijeljenosti za euroatlantsku i prozapadnu integraciju regiona, stojimo svim svojim nacionalnim bićem“, naveo je Mustafić.

To, kako je istakao, znači da odlučno odbacuju svaku mogućnost prekrajanja granica, dezintegracije i da će se suprotstaviti bilo kakvoj reviziji istorije i povampirenju fašističkih genocidnih ideologija.

Mustafić je, uoči popisa stanovništva, rekao da traže od državnih institucija uslove za slobodno izjašnjavanje, bez bilo kakavih pritisaka“.

On je rekao da traže da se u popisnim timovima, pod istim okolnostima, nađu i popisivači bošnjačke nacionalnosti.

“Pozivamo sve naše sunarodnike, da se slobodno opredijele i budu ono što zaista jesu“, naveo je Mustafić.

On je pozvao i građane koji privremno borave van granica Crne Gore da u vrijeme popisa budu ovdje kako bi oni i njihove porodice bili popisani, „da ih niko ne može proglasiti nepostojećim, ili statističkom greškom“.

„Molimo naše sugrađane drugih nacionalnosti – Crnogorce, Srbe, Albance, Hrvate, Rome sve ostale, da razumiju naš apel, jer i njima želimo isto – da svoju volju na popisu iskažu na slobodan način i da zajednički učinimo boljom i prosperitetnijom našu kuću – Crnu Goru“, kazao je Mustafić.

Predsjedavajuća Ureda za koordinaciju bošnjačkih vijeća, Misala Pramenković, kazala je da su izazovi u pogledu očuvanja i afirmacije nacionalnog identiteta Bošnjaka i bosanskog jezika i dalje prisutni.

„Bošnjaci su autohton, evropski narod“, navela je Pramenković.

Kako je kazala, porodica evropskih naroda je nezamisliva bez Bošnjaka.

„Mi smo narod koji se nema čega stidjeti. Bošnjaci danas u svim zemljama u regionu pokazuju da su opredijeljeni za mir, stabilnost i opšti prosperitet“, rekla je Pramenković.

Predsjednik Crne Gore Jakov Milatović, koji se prisutnima obratio video porukom, kazao je da graditi građansku i multietničku zajedničku kuću – Crnu Goru, na istorijskoj vjetrometini Balkana, nije ni lako ni jednostavno.

„U vremenu koje je za nama, neprocjenjiv doprinos tom procesu davao je upravo bošnjački narod, njegujući toleranciju i suživot“, rekao je Mulatović.

On je istakao da ne treba zaboraviti ni brojne Bošnjake u dijaspori, koji širom svijeta u srcu nose Crnu Goru i decenijama unazad pružaju pouzdan oslonac ekonomskom boljitku naše zemlje.

Član Predsjedništva Bosne i Hercegovine iz reda bošnjačkog naroda, Denis Bečirović, kazao je da su Bošnjaci most povezivanja u regionu.

Iz Bošnjačkog vijeća u Crnoj Gorinaveli su da je, nakon zvaničnih govora, akademsku besjedu održao emeritus Enes Pelidija.

Pravo preuzimanja ovog sadrzaja imaju samo korisnici Agencije MINA.

Kompletna informacija dostupna je korisnicima na linku MINA SERVIS

Longer version of article is available on a link MINA ENGLISH SERVIS