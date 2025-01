BOK apelovao na hitne izmjene zakona u cilju rješavanja bezbjednosnih izazova

Podgorica, (MINA) – Biro za operativnu koordinaciju (BOK) apelovao je na hitne izmjene svih potrebnih zakona, u funkciji rješavanja bezbjednosnih izazova.

Koordinator BOK-a Aleksa Bečić saopštio je da je to tijelo održalo osmu sjednicu, u čijem radu su, pored članova BOK-a, učestvovali ministar unutrašnjih poslova Danilo Šaranović, direktor Uprave za izvršenje krivičnih sankcija i vršilac dužnosti pomoćnika direktora policije za Sektor za borbu protiv kriminala.

On je podsjetio da je BOK, zajedno sa Vijećem za nacionalnu bezbjednost, Ministarstvom unutrašnjih poslova (MUP) i Upravom policije, više puta od početka mandata insistirao na rješavanju izraženog kadrovskog deficita u Upravi policije.

“BOK pozdravlja raspisivanje javnog poziva za prijem 815 policijskih službenika, pozivajući kandidate koji ispunjavaju uslove da se prijave i budu dio reformi i prijeko potrebnog kadrovskog snaženja Uprave policije”, kaže se u saopštenju.

U saopštenju Bečića se navodi da BOK afirmiše i činjenicu da je u januaru 49 polaznika Policijske akademije zasnovalo radni odnos na neodređeno vrijeme.

“BOK još jednom ističe da dugotrajnost sudskih postupaka zbog procesnih zloupotreba, nedonošenje prvostepenih presuda u roku od tri godine, način postupanja pravosudnih organa u slučajevima kršenja mjera nadzora okrivljenih, ali i neadekvatan zakonodavni okvir, jesu razlozi koji omogućavaju da optuženi za izvršenje teških krivičnih djela budu na slobodi”, kaže se u saopštenju.

Bečić je rekao da se time, a što su pokazali određeni kriminalni obračuni iz prethodne godine, povećava broj potencijalnih meta, ali i potencijalnih izvršilaca teških krivičnih djela.

“Što može uticati na usložnjavanje bezbjednosne situacije, pa BOK još jednom apeluje na hitne izmjene svih potrebnih zakona u funkciji rješavanja pomenutih bezbjednosnih izazova”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da BOK afirmiše dosadašnju realizaciju mjera utvrđenih od Vijeća za nacionalnu bezbjednost nakon tragedije na Cetinju, u okviru kojih je, od 2. do 22. januara, u akciji “Poštuj život, vrati oružje” predato 1.315 komada vatrenog oružja, 40.803 komada municije, 139 ručnih bombi i više djelova oružja i eksplozivnih materija.

Bečić je, kako je saopšteno iz njegovog kabineta, kazao da je vršen pretres i oduzeto nelegalno oružje širom Crne Gore, kao i da su sprovođene kontinuirane akcije usmjerene ka članovima organizovanih kriminalnih grupa i operativno interesantnim licima.

On je podsjetio da je MUP pripremio i stavio na javnu raspravu Nacrt Zakona o oružju i municiji, koji je značajno rigorozniji i restriktivniji od aktuelnog, kao i da je Ministarstvo pravde pripremilo Nacrt izmjena i dopuna Krivičnog zakona sa ciljem pooštovanja sankcija za nelegalno držanje i nošenje oružja.

Bečić ke dodao da je osnažen kadrovski sastav Odjeljenja bezbjednosti Cetinje, kao i da su sprovedene druge mjere sa ciljem prevencije, poboljšanja i jačanja kapaciteta.

“BOK ističe, imajući u vidu zdravstveno-socijalni karakter tih sistemskih problema, afirmaciju najavljenog specijalizovanog međuresornog pristupa zdravstvenih, socijalnih, obrazovnih, bezbjednosnih i drugih institucija, jer kompleksnost nalaže potrebu sistemskog odgovora u prevenciji nasilja i ukazuje na potrebu da građani prijavljuju sve oblike devijantnog ponašanja u društvu i budu aktivan partner”, kaže se u saopštenju.

Navodi se da BOK afirmiše i snažno podržava da Vlada, u saradnji sa Ministarstvom prosvjete, nauke i inovacija, donese potrebne odluke sa ciljem stvaranja svih neophodnih pretpostavki za angažovanje zaštitara u osnovnim i srednjim školama.

“BOK afirmiše ranije zaključke kojima ukazuje organima obavještajno bezbjednosnog sektora na sprovođenje kontinuiranih zajedničkih, preventivnih, obavještajnih i operativnih aktivnosti, usmjerenih na sprečavanje izvršenja teških krivičnih djela i pasiviziranje djelovanja organizovanih kriminalnih grupa, uz pozornost na potencijalne hibridne prijetnje”, kaže se u saopštenju.

Bečić je rekao da BOK podržava i afirmiše odlučne akcije MUP-a i Uprave policije da kroz eliminisanje nedozvoljenih uticaja zaštite integritet policijske profesije.

“Kako bi se sankcionisali, kroz pravične i zakonite postupke, svi kompromitovani policijski službenici, a sa druge strane prepoznao, podržao i nagradio rad službenika koji časno i profesionalno obavljaju svoj posao”, naveo je Bečić.

BOK, kako je kazao, afirmiše rezultate Sektora za borbu protiv kriminala ostvarene u decembru, u okviru kojih je procesuirano 137 osoba za krivična djela sa elementima teškog i organizovanog kriminala, među kojima su i vođe i članovi visokorizičnih organizovanih kriminalnih grupa, bivši i sadašnji policijski službenici i druga lica.

“BOK se upoznao sa nastavkom aktivnosti u vezi sa širenjem sistema video nadzora javnih površina, aktivnostima na finalizaciji Nacrta zakona o bezbjednosti saobraćaja na putevima, aktivnostima radne grupe Ministarstva pravde na pripremi predloga Uredbe o elektronskoj kontroli izvršenja mjera nadzora, izvještajima o radu međuresornih radnih timova”, kaže se u saopštenju.

Bečić je rekao da je BOK razmotrio druga pitanja iz svoje nadležnosti.

