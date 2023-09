Bogdanović: Crna Gora dovedena do potpune stagnacije u reformama za EU integracije

Podgorica, (MINA) – Crna Gora je, u protekle tri godine, dovedena do stanja političke i institucionalne krize i potpune stagnacije u reformama neophodnim za dalji napredak na putu ka Evropskoj uniji (EU), ocijenio je generalni sekretar Demokratske partije socijalista (DPS) Aleksandar Bogdanović.

Kako je saopšteno iz DPS-a, Bogdanović i načelnica Odeljenja za međunarodnu saradnju Svetlana Vuković učestvovali su na sastanku Socijalističke internacionale, koji je bio posvećen definisanju političke strategije za Zapadni Balkan.

Sastankom, koji je organizovan u Tirani i koji je okupio generalne sekretare i međunarodne sekretare sestrinskih partija iz država regiona, predsjedavala je generalna sekretarka Socijalističke internacionale Benedikta Lasi.

Bogdanović je istakao da, uvažavajući izazove političkog pejzaža regiona, postaje sve važnija potreba članova Socijalističke internacionale kako bi se definisala kolektivna vizija za region Balkana.

Iz DPS-a su naveli da se Bogdanović osvrnuo na političke procese koji su aktuelni u Crnoj Gori, ali i na uzročno – posljedične okolnosti koje karakterišu dešavanja u drugim državama regiona.

On je rekao da region usljed uticaja Rusije gubi dinamiku i momentum za napredak u EU integracijama, koje su presudne za njegovu stabilnost i progres u tri ključna stuba razvoja – vladavini prava, stabilnosti i ekonomskom razvoju.

“Povezan s tim je i primjer Crne Gore, koja se u kontinuitetu pokušava destabilizovati od partija koje su činile većinu i u protekle tri godine Crnu Goru dovele do stanja političke i institucionalne krize i potpune stagnacije u reformama koje su neophodne za dalji napredak na putu ka EU”, ocijenio je Bogdanović.

Iz DPS-a su rekli da je sastanak bio prilika za razmjenu ideja, iskustava i planiranje kursa koji je u skladu sa zajedničkim vrijednostima socijalne pravde, jednakosti i napretka.

„Vuković je upoznala sa aktivnostima DPS-a na međunarodnom planu i prioritetima usmjerenim na očuvanje reputacije Crne Gore i njenih strateških interesa, koji su u međunarodnim krugovima ozbiljno ugroženi od političkih subjekata koji su u izvršnoj vlasti posljednje tri godine, a koji suštinski djeluju suprotno evropskom sistemu vrijednosti“, kaže se u saopštenju.

Iz DPS-a su rekli da se, tokom boravka u Tirani, Bogdanović susreo sa gradonačelnikom Eriolom Velijajem.

„U srdačnom i prijateljskom razgovoru, razmijenjena su mišljenja o aktuelnim izazovima u dvije države, sa posebnim akcentom na ulogu partija u društveno – političkim procesima“, navodi se u saopštenju.

