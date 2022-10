Blokada graničnih prelaza ako se zatvori bolnica Meljine

Podgorica, (MINA) – Odbornici Skupštine opštine (SO) Herceg Novi i predstavnici izvršne vlasti blokiraće, zajedno sa građanima, granične prelaze na teritoriji te opštine, ukoliko do 31. oktobra ne bude riješeno pitanje Opšte bolnice Meljine i ukoliko se ta zdravstvena ustanova zatvori.

Kako je saopšteno iz Opštine Herceg Novi, to se navodi u zaključcima koje su odbornici jednoglasno usvojili na današnjoj sjednici.

“SO Herceg Novi poziva Vladu i resorna ministarstva da najkasnije do 31. oktobra nađu rješenje kojim bi se omogućilo dalje funkcionisanje Opšte bolnice Meljine u stečaju, kao i da se bolnica hitno uvede u sistem javnog zdravstva”, kaže se u dokumentu.

Hercegnovski lokalni parlament predložio je da javni zdravstveni sistem tu bolnicu uzme u zakup, radi obezbjeđivanja potrebnih bolničkih kapaciteta i poboljšanja kvaliteta zdravstvenih usluga.

Oni su apelovali na Specijalno državno tužilaštvo i Viši sud u Podgorici da hitno razmotre da li i dalje ima razloga za postojanje privremene mjere obezbjeđenja od 9. septembra 2019. godine.

“Egzistiranje te privremene mjere u pravnom poretku onemogućava funkcionisanje Opšte bolnice Meljine i samim tim pružanje zdravstvene zaštite građanima”, rekli su iz Opštine Herceg Novi.

Oni su poručili da će SO Herceg Novi, na vanrednoj sjednici, razmotriti i preduzimanje drugih mjera u cilju očuvanja bolnice Meljine.

